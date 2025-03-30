Pentagon'un gizli planı ifşa edildi! Proje 2025 ile kelimesi kelimesine aynı

Haberin Devamı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in hazırladığı belge, Çin'in Tayvan'ı işgalini engellemeyi ve başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında "risk alarak" anavatan savunmasını artırmayı amaçladığını ortaya koydu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) genelinde dağıtılan ve geçici "Ulusal Savunma Stratejik Rehberliği" olarak bilinen belgedeki çoğu paragrafta, "gizli/yabancı uyruklulara yasak" ibaresinin yer alması dikkat çekti.

Belgede, Çin'e karşı olası bir savaşa hazırlanma ile Grönland ve Panama Kanalı da dahil olmak üzere “yakın çevreden" gelecek tehditler için savunma pozisyonu ana hatlarıyla ortaya konuldu.

Ordunun yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede doğrudan rol alması talimatını içeren belgedeki bazı bölümlerin, Heritage Vakfı'nın 2024 yılında hazırladığı 9 sayfalık rapor ile neredeyse kelimesi kelimesine aynı olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

GELECEK TEHDİTLERE MÜTTEFİK KALKANI

Belgeye göre, personel ve kaynak kısıtlamaları nedeniyle Pentagon, başta İran olmak üzere Kuzey Kore ve Rusya'dan gelecek tehditlere kalkan olması için Avrupa, Orta Doğu ve Doğu Asya'daki müttefiklerine caydırıcılık rolünün büyük kısmını üstlenmeleri için savunmaya daha fazla harcama yapmaları konusunda baskı yapacak.

ABD'ye saldırı düzenleme kabiliyeti ve niyeti olan gruplara karşı terörle mücadele görevlerine odaklanılacak. Ancak Orta Doğu ve Afrika'daki "bölgesel istikrarı bozabilecek militanlara" öncelik verilmeyecek.

Pasifik'te Çin'in Tayvan'ı oldubittiyle ele geçirmesi engellenecek. Moskova'dan gelebilecek tehdit ise, Avrupalı müttefiklerin desteğine bırakılacak.

Belgede, NATO'nun elini daha fazla taşın altına koyması gerektiği çünkü ABD'nin başka noktalara odaklandığı için kuvvet sağlama konusunda isteksiz olacağı ifade edildi.

Belgede, Orta Doğu dahil olmak üzere ABD askerlerinin geri çekileceği yer alsa da Trump yönetimi Yemen'deki Husilere saldırı düzenledi ve İran'a nükleer baskı yapma konusuna odaklandı.

Gözden Kaçmasın ABD yargısından Türk öğrenci Rümeysa Öztürk kararı Haberi görüntüle

REAGAN POLİTİKALARININ TEMELLERİNİ ATTILAR

Washington merkezli düşünce kuruluşu Heritage Vakfı, ABD'deki Cumhuriyetçilere yakınlığıyla biliniyor.

Haberin Devamı

1973 yılında kurulan vakıf, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 1980'deki başkanlık döneminde hazırladıkları "Mandate for Leadership" (Liderlik için Yetki) adlı raporuyla Reagan politikalarının temellerini attı.

Vakıf, 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde, yeni bir Cumhuriyetçi başkanın göreve gelmesi durumunda federal kurumları "dönüştürmek" için hazırladıkları "2025 Presidential Transition Project" (Proje 2025) ile gündeme geldi.

Vakfın geçen yıl hazırladığı dokuz sayfalık Proje 2025 raporunda, Pentagon'un üç temel konuya öncelik vermesini önerdi. Raporda, Tayvan işgaline karşı caydırıcılık, anavatan savunması ve müttefikler arasındaki askeri yükün paylaştırılması önerildi.

Haberin Devamı

Raporun ortak yazarlarından Alexander Velez-Green, Trump yönetiminin Beyaz Saray'a gelmesinin ardından Pentagon'daki üst düzey bir mevkiye geçici olarak getirildi.