Pentagon'un gizli ordusu deşifre oldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) çok konuşulacak bir iddia ile gündemde.

Pentagon'un aralarında sosyal medya manipülasyonu yapmak da olan görevler için gizli bir ordu kurduğu öne sürüldü.

CIA'İN 10 KATI

İddia Newsweek'ten geldi. Söz konusu habere göre, 'gizli ordu'nun mevcudu 60 bin. Yani Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın gizli bölümünün (CIA) 10 katı.

'EN BÜYÜK GİZLİ GÜÇ'

Newsweek adını açıklamadığı ordu içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu durum söz konusu yapılanmayı 'dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük gizli güç' yapıyor.

Pentagon'un gizli ordusu içinde en hızlı büyüyen grup, online faaliyetler için kullanılıyor.

Bu 'siber savaşçı'lar çoğunlukla internetten istihbarat toplamak için faaliyet gösteriyor ve sahte kimlikler kullanıyor.

Bu birimin sosyal medyayı etkilemek ve manipüle etmek için kampanyalara katıldığı da gelen iddialar arasında.

Bir dönem gündemde olan Ryan Fogle'in de gizli ordunun bir parçası olduğu ve Rusya'da bir 'çifte ajan' almaya çalıştığı da belirtiliyor.

Fogle, ABD büyükelçiliğinde çalışırken Rusya'da tutuklanmış ve sonra Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından sorgulanmıştı.

HER YIL 1 MİLYAR DOLARA MAL OLUYOR

Pentagon'un gizli ordusunu finanse etmek için ise her yıl yaklaşık 1 milyar dolar (yaklaşık 8.4 milyar TL) harcanıyor.

Söz konusu operasyonlarını desteklemek için 130 özel şirket ve düzinelerce az bilinen ve gizli devlet kurumu kullanılıyor.

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