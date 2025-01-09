Pentagon'dan Ukrayna'ya yardım taahhüdü

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’nın savunması için bugüne kadar 126 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında konuştu.

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı kendisini savunması için ABD’nin uluslararası desteği koordine ettiğini belirten Singh, "Bugüne kadar ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Rusya'nın Şubat 2022'deki tam ölçekli işgalinden bu yana Ukrayna'ya toplu olarak 126 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulundu." dedi.

Singh, Ukrayna’ya harcanması için Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) kapsamında bulunan miktarın tamamının neden, 20 Ocak'ta yeni yönetim göreve gelmeden kullanılmadığına ilişkin sorular üzerine, bunun ABD’nin kendi stoklarındaki tedarikle ilgili olduğunu söyledi.

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"Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu her şeyi göndermeden önce kendi stoklarımızın tedarikini tartmamız gerekiyordu." diyen Singh, bundan dolayı PDA kapsamındaki miktarın Ukrayna'ya aralıklarla gönderildiğini belirtti.

20 Ocak’ta görevi devralacak Donald Trump yönetimine Ukrayna için ayrılan PDA kapsamındaki miktardan yaklaşık 2 milyar dolar kalacağı belirtiliyor.