MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPentagon'dan UFO itirafı: O görüntüleri doğruladı
GeriDünya Pentagon'dan UFO itirafı: O görüntüleri doğruladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 13.04.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

Pentagon'dan UFO itirafı: O görüntüleri doğruladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pentagon'dan UFO itirafı: O görüntüleri doğruladı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz günlerde sızdırılan ve piramit şeklinde UFO görüntüsünün donanma personeli tarafından çekildiğini doğruladı.

UFO'lar (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) bir kez daha gündemde. Zira pentagon'dan hayli konuşulacak bir açıklama geldi.

Bir belgesel yapımcısı olan Jeremy Corbell, geçtiğimiz günlerde bir video paylaşmış görüntülerde piramit şeklinde tanımlanamayan bir obje yer almıştı.

Eski Ulusal İstihbarat Direktöründen UFO itirafı
Eski Ulusal İstihbarat Direktörü'nden UFO itirafı

Videonun bir donanma personeli tarafından çekildiği iddiaları gündemden düşmemişti. Pentagon bu görüntünün bir donanma personeli tarafından çekildiğini doğruladı.

Yapılan açıklamada görüntülerin Ağustos 2019'a ait olduğu bilgisine de yer verildi.

Geçtiğimiz haftalarda eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'den UFO tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalar yapmıştı.

Ratcliffe, ABD'nin ses hızılı kolaylıkla geçen objelere dair elinde kanıtlar olduğunu öne sürmüştü.

Söz konusu cisimlerin açıklanamaz manevralar yaptığını belirten Ratcliffe, bu görüntülerden bazılarının yayınlandığının altını çizmişti.

CIAden şaşırtan hamle: Bütün UFO belgelerini kamuya açtılar
CIA'den şaşırtan hamle: Bütün UFO belgelerini kamuya açtılar!

PENTAGON, UFO DEPARTMANI KURMUŞTU

Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi