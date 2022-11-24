Pentagon'dan skandal 'Pençe-Kılıç' açıklaması

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarının, bölgede Amerikalı askeri personelin güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, hava saldırıları sonucu bölgede gerginliğin artmasının, DEAŞ örgütüyle mücadelede yıllardır sağlanan ilerlemeyi de tehdit ettiği belirtildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki son hava saldırılarının doğrudan tehdit ettiği Amerikalı personelin, DEAŞ'ın Suriye'de yenilgiye uğratılması ve 10 binden fazla DEAŞ'lı tutsağın kontrol altında tutulması için bölgede yerel ortaklarıyla birlikte çalıştığını kaydetti.

Ryder, 'DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonuna odaklanılması ve bölgedeki personelin güvenliğinin sağlanması için gerilimin derhal azaltılması gerek' dedi.

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TERÖRİSTLERE 'SİVİL' DEDİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan yazılı mesajda ise şu ifadeler yer almıştı;

'Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten başsağlığı diliyor. Sivilleri korumak ve ortak DEAŞ’ı yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz. Irak'ta, Irak'ın egemenliğini ihlal eden koordineli olmayan askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz.'

ABD terör hedeflerine yönelik operasyonda ölenleri 'sivil' olarak nitelendirirken Türkiye'ye yönelik saldırı ile ilgili başsağlığı diledi ancak kınama mesajı yayınlamadı.

Operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak’ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etmişti.

Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekat kapsamında onlarca terör hedefi imha edildi.

ABD'Lİ KOMUTAN YPG TÖRENİNDE

ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katılmıştı.

ABD’li komutan Sözde mezuniyet töreninde bir konuşma yapmış, ''başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz' demişti.

ABD'li komutan teröristlere başarılarının devamını dilemişti.

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TERÖRİSTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞLERDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlamış ve öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' denilmişti.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'

Salwa, 2017'den bu yana, DEAŞ'e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'