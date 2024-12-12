×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Pentagon'dan Rusya ve Çin uyarısı: Ulusal güvenliğe tehdit

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Rusya#Çin
Pentagondan Rusya ve Çin uyarısı: Ulusal güvenliğe tehdit
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 13:49

Pentagon yetkilisi, Rusya ve Çin'in yapay zeka hamlelerini değerlendirdi. Yetkili, yapay zekanın uygulamaya konulmasının ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

Haberin Devamı

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya ve Çin'in yapay zekayı uygulamaya koymasının ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etti.

 Pentagon’un dijital ve yapay zeka şefi Rada Plum, düzenlediği basın toplantısında Rusya, Çin ve diğer ülkelerin yapay zeka teknolojilerini uygulamaya koymalarının ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Açıklamada, “Yapay zekanın Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore benzeri rakipler tarafından kullanımının hızlandığını ve çok önemli ulusal güvenlik riskleri oluşturduğunu anlamak önemlidir” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Rusya#Çin

BAKMADAN GEÇME!