Pentagon’dan PKK/YPG’ye yardıma devam

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2022 mali yılı savunma harcamaları için 715 milyar dolar istediği bütçe talebinde, YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Irak ve Suriye’de “DEAŞ ile Mücadele Eğit-Donat Programı” için 522 milyon dolar fon talep etti.

5 YILIN EN YÜKSEĞİ

Joe Biden yönetimi, isteğe bağlı federal bütçe talebini önceki gün kongreye iletti ve yönetim 2022 mali yılı savunma harcamaları için 715 milyar dolar talebinde bulundu. Bütçe talebinde, harcama planlarının Biden’ın Geçici Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi ışığında hazırlandığı ifade edilirken, 2022 için talep edilen savunma bütçesinin 2021 savunma bütçesinden 11.3 milyar dolar fazla olduğu belirtildi.

2020 savunma bütçesindeki 18.6 milyar dolarlık “Acil Eklentiler” kalemi çıkarıldığında, Biden’ın 2022 temel savunma harcamaları bütçe talebi onaylanırsa son 5 yılın en yüksek savunma bütçesi olacak. Bütçede dikkati çeken kalemlerden biri de DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye’de başlatılan eğit-donat programı oldu.

FON BİR MİKTAR AZALDI

Eski Başkan Obama’nın 2017 savunma bütçesine dahil ettiği DEAŞ ile mücadele eğit-donat programı için terör örgütü DEAŞ’ın büyük ölçüde yok edilmiş olmasına rağmen fon ayrılması gözden kaçmadı. Belgede, talep edilen 522 milyon dolarlık fonun 345 milyon doları Irak Güvenlik Güçlerine, 177 milyon doların ise YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu “Taramadan Geçirilmiş Suriyeli Grup ve Kişiler” için talep edildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, Suriye ile komşu ülkelerin sınır güvenliğine destek adı altında 150 milyon doları Ürdün’e, 220 milyon doları ise diğer ülkelere sağlanmak üzere 370 milyon dolar fon ayrıldı.



2020 savunma bütçesinde YPG/PKK’nın dahil olduğu Suriye’deki ABD destekli gruplara 250 milyon, sınır güvenliği kalemine de 300 milyon dolar bütçe sağlanmıştı.

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