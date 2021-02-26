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Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu

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Pentagon'dan ordu içindeki cinsel taciz raporu
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 2019-2020 eğitim döneminde ABD Deniz ve Hava Akademilerinde bildirilen cinsel istismar vakası sayılarının son iki yıla 20 vaka azalarak, 129’a düştüğünü açıkladı.

ABD ordusunda artan cinsel vakalara ilişkin Pentagon’dan açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon,  ABD Deniz ve Hava Akademilerinde bildirilen cinsel istismar vakası sayılarının son iki yıla 20 vaka azalarak, 129’a düştüğünü açıkladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, düşüş nedeninin kovid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitimin askıya alınmasından kaynaklandığı ifade edildi. Pentagon, 2004'ten bu yana cinsel taciz vakalarını azaltmak ve cinsel tacize maruz kalan personelin ihbarda bulunmasını teşvik etmek için bir dizi program ve düzenleme oluşturdu ancak buna rağmen cinsel taciz olaylarının artması dikkati çekti.

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