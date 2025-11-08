Pentagon’dan Nijerya’ya müdahale senaryoları

Haberin Devamı

New York Times’ın (NYT) haberine göre ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), “hafif, orta ve ağır” olmak üzere üç aşamalı müdahale planı hazırlayarak Pentagon’daki Müşterek Kurula sundu. Kaynaklara göre hazırlanan “hafif” plan, Nijerya ordusuna yönelik ABD desteğini ve ortak operasyonları içeriyor. “Orta” plan, insansız hava araçlarıyla militan kamplarına ve konvoylarına hava saldırılarını öngörürken “ağır” plan ise uçak gemisi gruplarının ve uzun menzilli hava unsurlarının konuşlandırılmasını kapsıyor. Ancak ABD’li yetkililer, ABD ordusunun Nijerya’daki on yıllardır süren “isyanı” sona erdirmesinin gerçekçi olmadığı ve Irak ya da Afganistan benzeri kara operasyonunun ciddi şekilde gündemde olmadığını ifade ediyor.

Nijerya’da güvenlik durumu, Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin yanı sıra silahlı çeteler, etnik milisler ve çoban-çiftçi çatışmaları nedeniyle uzun süredir kırılgan durumda bulunuyor. Trump, Nijerya hükümetinin “Hristiyanların öldürülmesine göz yumduğunu” iddia etse de uzmanlar, şiddetin çoğu zaman ayrım gözetmediğini ve tüm topluluklara zarar verdiğini vurguluyor.