Pentagon'dan kimyasal alarm mı? Bina kapatıldı, 'acil tahliye' yapıldı

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CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığına göre, Pentagon'da bir sensörün alarm vermesi üzerine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bazı koridorlarda ise personelin ofislerinden çıkmasına izin verilmedi.

Pentagon'da hava kalitesiyle ilgili bir sorun tespit edilmesi üzerine standart güvenlik protokolleri devreye alındı. Pentagon'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Binanın içinde ve dışındaki personelin güvenliğini sağlamak için gelişmiş sistemlere sahibiz. Sistemlerimiz, önem derecesi belirlenene kadar ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını gerektiren bir hava kalitesi sorunu tespit etti. Bakanlık, etkilenen bölge için yerinde kalma talimatı da dahil olmak üzere standart koruma protokollerini uygulamaktadır. Müdahale ekipleri görev başındadır ve bina sakinlerine destek vermeye hazırdır."

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CNN'in Pentagon kaynaklarına dayandırdığı habere göre, alarmın ve alınan önlemlerin, hava kalitesini ölçen sensörlerden birinin yanlış alarm vermesinden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Ancak bu bilgiye ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.