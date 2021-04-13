Pentagon’dan Covid çipi

Deri altına yerleştirilen mikroçip, bir tür erken uyarı sistemi gibi çalışıyor ve koronavirüsü kandaki veri değişiminden tespit edebiliyor. Geliştirilen çip, Amerikan CBS televizyonu tarafından ilk kez görüntülendi ve ‘60 Minutes’ programında yayınlandı. DARPA yetkililerinin katıldığı programda, salgın şüphesi taşıyan kişinin her hareketinin takip edilmesinin amaçlanmadığı da vurgulandı.

VİRÜSE KARŞI FİLTRE

DARPA’nın bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan emekli Albay Matt Hepburn, “Çip derinizin altına yerleştiriliyor ve size vücudun içinde kimyasal reaksiyonlar olduğunu gösteriyor. Bu sinyaller de yakın zamanda semptom göstereceğiniz anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Aynı programda, DARPA’daki uzmanların, diyaliz makinesine yerleştirilen ve kandan virüsü temizleyen bir filtre geliştirdiği de duyuruldu.

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