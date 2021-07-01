Pentagon’dan Afganistan mesajları: Bir miktar ABD askeri kalacak

ABD’nin Afganistan’dan 11 Eylül tarihine kadar çekilme programı sürerken, Washington yönetiminden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesinden sonra Kabil havalimanının güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunun ayrıntıları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Amerikan AP haber ajansının bir süre önce geçtiği habere göre Amerikalı yetkililer, diplomatların güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 650 ABD askerinin Afganistan’da kalmaya devam edeceğini kaydetmişti.

‘ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’

Günlük basın toplantısında Kirby, başkent Kabil’deki Amerikan büyükelçiliğini korumak için kaç asker bırakacaklarını henüz netleştirmediklerini ifade ederken, “Diğer ülkelerde olduğu gibi küçük bir deniz piyade birliği bırakmayacağımızı beklersiniz. Bir sayı üzerinde çalışılıyor ancak bu henüz sonuçlandırılmış değil” dedi. “Buna ek olarak birkaç yüz ABD askerinin de muhtemelen eylül ayına kadar Türk askerlerine yardım etmek için havalimanında kalacağı” haberinin sorulması üzerine ise Kirby, haberi gördüğünü ancak spesifik rakamları doğrulayamayacağını belirtti.

‘ASKER BULUNDURMAK ŞART’

“Ancak şunu akılda tutmak önemli: Afganistan’da bir miktar ABD askeri kalmayı sürdürecek. Diplomatik varlığımızı korumak için bunu yapmak zorundayız” diyen Kirby, Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğinin de sahada diplomatik varlığın bulundurulması ve korunması için kritik önem taşıdığını vurguladı. Bu arada Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de Kabil’deki havalimanı için Türkiye ile ABD arasındaki pazarlıkların sürdüğünü yazdı.

PAZARLIK DETAYLARI

Gazete, Türkiye’nin Kabil’de 600 ile bin kadar asker bulundurmayı, ancak bin de yabancı güç desteği istediğini aktardı. Amerikalı yetkililere göre ABD tarafının, havalimanının güvenliği için roketlere karşı savunma sisteminin menzilini arttırması ve Türkiye’ye istihbarat desteği sağlaması da bekleniyor. ABD’nin bir miktar asker bırakacağı, Black Hawk tipi askeri nakliye helikopterleri ile de diplomatların Kabil’den havalimanına transferini gerçekleştireceği de iddia edildi. Öte yandan Almanya ve İtalya dün bu ülkeden asker çekmeyi tamamladığını açıkladı. ABD de çekilmeyi 11 Eylül’e kadar tamamlamayı hedefliyor.

İŞGALİN MİMARI ÖLDÜ

ESKİ ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld 88 yaşında hayatını kaybetti. 11 Eylül saldırıları sırasında bakanlık görevinde bulunan Rumsfeld, Afganistan işgalinin mimarı olarak biliniyordu. Gerald Ford ve George W. Bush yönetimlerinde hizmet veren Rumsfeld, Afganistan’dan sonra Saddam Hüseyin’in kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasıyla Irak’ın işgaline de zemin hazırlamıştı.

AMERİKALI GENERAL UYARDI: ‘İÇ SAVAŞ PATLAK VEREBİLİR’

AFGANİSTAN’daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Austin Scott Miller, yabancı askeri güçlerin çekilmesiyle “iç savaş çıkabileceği” uyarısında bulundu. NATO’nun yürüttüğü Kararlı Destek Misyonu kapsamında görev yapan güçlerin komutanı Miller, başkent Kabil’deki karargâhında gazetecilerin sorularını yanıtladı. General Miller, uluslararası askerlerin ülkeyi terk etmesinden sonra lider kadrosunun birleşememesi halinde, ülkenin “çok zor bir dönemle” yüzleşebileceğini söyledi.

DÜNYAYI ENDİŞELENDİRMELİ

Taliban’ın kontrolü altındaki bölgeleri artırdığına dikkati çeken Miller, “Güvenlik durumu şu an iyi değil. Mevcut eğilim sürerse iç savaşın kaçınılmaz olacağını öngörebiliriz. Bu dünyayı endişeye sevk etmeli” ifadelerini kullandı. Miller, Afganistan’daki savaşın ancak siyasi çözümle sona erebileceğini vurgulayarak “Eğer şiddeti azaltmazsanız siyasi çözüm giderek zor hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

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