Pentagon’da tasfiye başladı: Trump komutanı görevden aldı

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Donald Trump, cuma günü Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Brown Jr.’a “40 yılı aşkın süredir verdiği hizmetler için” teşekkür etti. 4 yıllık görev süresinin dolmasına iki yıl kalan Brown, Demokrat başkan Joe Biden tarafından aday gösterilmiş ve bu görevi üstlenen ikinci siyah kişi olmuştu. Brown, muhafazakârların karşı olduğu orduda ‘çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık’ (DEI) savunucusuydu. Trump, Brown Jr.’ın yerine emekli Hava Korgenerali Dan “Razin” Caine’i aday göstereceğini duyurdu.

LİYAKAT TARTIŞMASI

Korgeneral Caine, kariyeri boyunca F-16 pilotu olarak görev yaptı ve hem aktif ordu hizmetinde hem de Ulusal Muhafızlar bünyesinde bulundu. Caine son olarak CIA’de askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yaptı. Caine’nin askeri kariyeri, Irak’taki muharip görevlerin yanı sıra özel operasyonlardaki kritik pozisyonları kapsıyor. Caine yasaya göre Genelkurmay Başkanlığı için gerekli görülen bazı kilit görevlerde bulunmadı. Bu görevler arasında Genelkurmay Başkan Yardımcılığı, bir muharip komutanlık veya kuvvet komutanlığı yer alıyor. Ancak, “başkanın ulusal çıkarlar gereği bu şartı kaldırması” durumunda bu gereklilikten feragat edilebiliyor.

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TRUMP HAYRANI

Trump, Caine’in kendisinde ilk izlenimi 2018’de bıraktığını söylemişti. Trump, 2019’da yaptığı bir konuşmada, Caine’in kendisine DEAŞ’ın o kadar da güçlü olmadığını ve üst düzey askeri danışmanların öngördüğü iki yıl yerine örgütün bir hafta içinde yenilebileceğini söylediğini aktarmıştı. Trump, geçen yıl muhafazakâr CPAC etkinliğinde yaptığı konuşmada ise Caine’in Irak’taki bir görüşme sırasında MAGA (Amerika’yı Yeniden Büyük Yapalım) şapkası taktığını iddia etmişti ancak Caine doğrulamamıştı. Trump ayrıca Caine’in kendisine “sizi seviyorum efendim. Bence harikasınız efendim. Sizin için öldürürüm efendim” dediğini, ardından MAGA şapkasını taktığını öne sürmüştü.

İLK KADIN KUVVET KOMUTANI DA KOVULDU

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Trump’ın açıklamasından sonra bir duyuru yaptı. Hegseth, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Lisa Franchetti’nin ve ABD Hava Kuvvetleri 2’nci Komutanı Orgeneral James Slife’ın görevden alındığını duyurdu. Franchetti, Amerikan Deniz Kuvvetleri tarihinin ilk kadın komutanı olarak kayıtlara geçmişti. Pentagon tarafından yapılan başka açıklamada 5 bin 400 deneme sürecindeki çalışanın işten çıkarılacağı ve tüm yeni işe alımların dondurulacağı duyuruldu.