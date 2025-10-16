×
Pentagon'da kriz: Gazeteciler ayaklandı

#ABD#Pentagon#Kriz
Pentagon'un yeni basın kurallarını reddeden gazeteciler, bakanlık binasındaki ofislerini boşaltıyor.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) basın mensuplarına yönelik yeni kurallarını kabul etmeyen gazeteciler, bakanlık binasına giriş kartlarını iade etmeye ve ofislerini boşaltmaya başladı.

Pentagon'un, basın mensuplarının bakanlık binasında erişebilecekleri yerlere yeni düzenleme uygulanmasını ve bakanlık kaynaklı haberlere denetim şartı getirilmesini hedefleyen yeni kuralları, gazetecilerin tepkisiyle karşılaştı.

Yeni kuralları kabul ettiklerine dair belgeyi, belirlenen saatten önce imzalamayan onlarca gazeteci, bakanlık binasına giriş kartlarını iade etti ve basın mensuplarına tahsis edilen ofisleri boşaltmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ekim'de Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Pentagon'un yeni kurallarını desteklediğini belirtmiş, basını "dürüst olmamakla" suçlamıştı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth ise imzanın, gazetecilerin yeni kurallara uymayı kabul ettiğini değil, kuralları tanıdıkları anlamına geldiğini ifade etmişti.

 

BİRÇOK MEDYA KURULUŞU, YENİ KURALLARI İMZALAMAYI REDDETMİŞTİ

Pentagon, gazetecilerin bakanlık kaynaklı haberlerine denetim şartı getirilmesini, binada ulaşabilecekleri yerlere yeni düzenlemeler uygulanmasını, basının giriş kartlarının diğer personelin kartından ayırt edilebilecek şekilde tasarlanmasını hedefleyen yeni kuralları açıklamış, basın mensuplarından bu kuralları içeren belgeyi imzalamalarını istemişti.

Aralarında The New York Times, The Associated Press, Newsmax, The Washington Post, CNN, The Guardian, NPR, HuffPost, The Atlantic, The Hill, Axios ve Reuters'ın bulunduğu basın kuruluşları ise söz konusu kuralların, Anayasa'nın 1. Değişikliği kapsamında korunan basın özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuştu.

