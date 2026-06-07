Pentagon’da İsrail alarmı: Tel Aviv içeriden bilgi peşinde

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NBC News’in iki ABD’li yetkili ve bir eski yetkiliye dayandırdığı haberde, kararın İsrail’in Donald Trump yönetiminin İran ve Ortadoğu politikasına ilişkin iç değerlendirmeleri öğrenmeye çalıştığı yönündeki kaygılar üzerine alındığı öne sürüldü. Haberde, Pentagon’a bağlı askeri istihbarat kurumu olan Savunma İstihbarat Ajansı’nın son haftalarda bir iç değerlendirme yayımladığı, bu değerlendirmede İsrail’in insan istihbaratı ve teknik istihbarat toplama kapasitesinin “kritik” seviyede görüldüğü aktarıldı. ABD’li kaynaklar, endişenin özellikle üst düzey ABD’li yetkililerin izlenmesine yönelik çabalar üzerinde yoğunlaştığını söyledi. İsrail’in Washington Büyükelçiliği iddiaları “tamamen yanlış” diye nitelendirirken Beyaz Saray da haberi reddetti. Öte yandan iddialar, ABD’nin İsrail’i İran görüşmelerinde süreç dışında bıraktığı ve gelişmeler konusunda bilgilendirmediği haberlerinin ardından geldi. İki ülke arasında Lübnan ve İran konularında görüş ayrılıkları yaşandığı son dönemde gündeme gelirken, ABD Başkanı Trump, geçen hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Lübnan’a yönelik saldırılar yüzünden telefonda sert çıktığını söylemişti.





