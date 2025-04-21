Pentagon'da ikinci skandal! Savunma Bakanı Hegseth ABD'nin saldırı bilgilerini ailesine gönderdi

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New York Times gazetesi, dört farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in özel bir Signal grubunda Husi hedeflerine yönelik operasyonlarda kullanılacak F/A-18 Hornet uçaklarının kalkış saatleri gibi kritik bilgileri paylaştığını duyurdu. Haberde, bu bilgilerin Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in yanlışlıkla eklendiği başka bir Signal grubundaki verilerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.

Kaynakların aktardığına göre, Hegseth bu grubu idari işler ve planlama amaçlı olarak kişisel telefonu üzerinden oluşturmuştu. Grubun üyeleri arasında eşi Jennifer Hegseth, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Tim Parlatore'nin de bulunduğu ifade edildi. Haberde, Phil Hegseth ve Parlatore'nin Pentagon'da görev yapmalarına rağmen operasyonel detaylara neden ihtiyaç duyduklarının net olmadığı vurgulandı.

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Kaynaklardan biri, Hegseth'in yardımcılarının kendisini şifreli olsa bile güvenli sayılmayan Signal platformunda bu tür hassas bilgileri paylaşmaması konusunda uyardığını dile getirdi.

İDDİALAR DOĞRULANDI

The Guardian, bu özel sohbet grubunun varlığını doğruladığını aktardı. NYT'nin konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı habere göre, Hegseth'in paylaştığı bilgiler arasında Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik F/A-18 Hornet uçaklarının uçuş planları da yer aldı. Aynı bilgilerin, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz tarafından oluşturulan ve üst düzey yetkililerin yer aldığı başka bir Signal grubunda da paylaşıldığı ifade edildi.

NYT'nin haberinde, Hegseth'in bu sohbet grubuna erişmek için resmî bir cihaz yerine kişisel telefonunu kullandığı kaydedildi. Grubun içinde Hegseth'in iki kıdemli danışmanı Dan Caldwell ve Darin Selnick'in de bulunduğu açıklandı. Her iki danışman da geçen hafta yetkisiz bilgi sızdırmakla suçlanarak görevden alınmıştı.

Waltz'un grubunun varlığı, geçen ay Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg'in yanlışlıkla bu gruba eklenmesiyle kamuoyuna yansımıştı.

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CNN'in haberine göre, Hegseth'in özel Signal grubuna yakın üç kaynak, Hegseth'in saldırılar başlamadan önce Yemen planlarını paylaşmak için Signal grubunu kullandığını doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz

'TRUMP İÇİN DİKKAT DAĞITICI'

Associated Press de başka bir kaynağın ikinci sohbeti doğruladığını ve sohbette 13 kişinin yer aldığını bildirdi. Bir başka yetkili ise Hegseth'in bilgi paylaşımına ilişkin yorum yapmazken herhangi bir ulusal güvenlik ihlali yaşanmadığını öne sürdü.



Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise X hesabındaki paylaşımında, NYT'nin haberine tepki göstererek, "Trump düşmanı medya, Başkan Trump'ın gündemine bağlı herkesi yok etmeye yönelik takıntısını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Haberin, görevden alınan ve bakanın gündemini "sabote etmeye niyetli" eski çalışanların iddialarına dayandığını belirten Parnell, "Haberi kaç farklı şekilde yazarlarsa yazsınlar, hiçbir Signal sohbetinde gizli bir bilgi paylaşımı bulunmamaktadır. Hakikat şu ki; Savunma Bakanlığı, Başkan Trump’ın gündemini uygulama konusunda her geçen gün daha güçlü ve etkin hale gelmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İkinci Signal sohbetinin duyulmasından kısa bir süre sonra Politico'da yayımlanan bir makalede ise Hegseth'in eski basın sekreteri John Ullyot'un şu görüşlerine yer verildi:

"Pentagon'da tam bir kaos ayı yaşandı. Hassas operasyonel planların sızdırılmasından toplu işten çıkarmalara kadar, işlev bozukluğu artık Başkan (Donald Trump) için büyük bir dikkat dağıtıcı unsur haline geldi; Başkan, mevcut yöneticilerden daha iyisini hak ediyor."

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Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.

SİGNALGATE OLAYI

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

Yemen saldırısına ilişkin detayların Signal uygulamasında paylaşılması üzerine ABD basını olayı 'Signalgate' olarak adlandırmıştı.

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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Bakan Pete Hegseth'in Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarla ilgili hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.