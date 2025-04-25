Pentagon'da iç savaş! ABD Savunma Bakanı'nın karışmadığı skandal kalmadı

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Son haftalarda Pentagon'da yaşanan gelişmelerin ardından beş üst düzey Pentagon yetkilisi görevden alındı ya da istifa etti. Öte yandan, hassas bilgilerin kötüye kullanımı iddiasıyla Pentagon Genel Müfettişi soruşturma başlattı. Hegseth'in yakın çalışma ekibinde ise önemli değişiklikler yapıldı.

Pentagon'dan üç kıdemli personelin görevden alınması, kurum içindeki gerilimi artırdı. ABD basını, görevden alınan isimler arasında Hegseth'in yakın çalışma arkadaşı Dan Caldwell'in de bulunduğuna dikkat çekti. Caldwell, Tucker Carlson'a verdiği röportajda, fikirlerinin kurum içinde tehdit olarak algılandığını iddia etti.

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ELON MUSK'A GİZLİ BRİFİNG

Genelkurmay Başkanvekili Grady'nin, güvenlik izni olmayan Musk'a verilen brifingin ardından basına bilgi sızdırdığı iddia edildi. ABD basını, olayın medyaya yansımasının ardından, Hegseth'in Grady'yi bilgi sızdırmakla suçladığını duyurdu. İddiaya göre, Hegseth, bilgi sızdırmadığını savunan Grady'yi yalan makinesine sokmak istedi.

Olayı doğrulayan Pentagon'a yakın iki kaynak, Hegseth'in Grady'den bilgi sızdırmadığına dair kanıt talep ettiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı yetkilileri, Hegseth'in bu tür yöntemlere başvurmasının kurum içinde huzursuzluğa neden olduğunu belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanvekili Amiral Christopher Grady

EŞİNİ TOPLANTILARA ALDI

Daily Mail'ın haberinde ise Hegseth'in eşi Jennifer'ın Pentagon'daki toplantılara katılımı da tartışma konusu oldu. Jennifer Hegseth'in güvenlik izni bulunmamasına rağmen hassas askeri konuların görüşüldüğü toplantılarda yer aldığı bildirildi. Haberde, Jennifer Hegseth'in eşinin Pentagon'u "yenilemesine" destek olduğunu öne sürüldü.

Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper hakkında da "zehirli bir çalışma ortamı yaratma" suçlamaları gündeme geldi. Kasper, bu iddiaları reddetti. Pentagon'da yapılan bir toplantıda uygunsuz ifadeler kullandığı yönündeki haberler üzerine Kasper, Hegseth tarafından farklı bir göreve atandı.

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Jennifer Cunnigham Hegseth, güvenlik izni olmadığı halde Pentagon'un gizli bilgilerine erişim sağlamakla suçlanıyor.

PENTAGON'A MAKYAJ STÜDYOSU

CBS News'in haberine göre, Hegseth'in Pentagon'daki ofisinde makyaj stüdyosu olarak kullanılan bir oda için bütçe ayrıldı. Savunma Bakanlığı, bu iddiaları yalanlayarak, "Green Room" olarak adlandırılan alandaki düzenlemelerin mevcut envanterle yapıldığını açıkladı.

Politico'nun haberinde, Pentagon'da "tam bir çöküş" yaşandığı iddia edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, bu durumun Hegseth'in liderlik tarzını yansıttığını öne sürdü. Hegseth ise bu iddiaları reddederek görevine devam edeceğini belirtti.

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MESAJLAŞMAK İÇİN 'KİRLİ HAT' DÜZENEĞİ

Associated Press'e (AP) konuşan Pentagon'a yakın iki kaynak, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Pentagon'daki ofisinde güvenli olmayan bir internet bağlantısı kullandığını ifade etti. Söz konusu bağlantının, Signal mesajlaşma uygulamasını kişisel bilgisayarında çalıştırabilmek amacıyla kurulduğu öne sürüldü. ABC News'in aktardığı bilgilere göre, "kirli hat" olarak adlandırılan bu bağlantı türü, normalde Pentagon'un erişim kısıtlamalarını aşmak için kullanılıyor.

AP'ye konuşan kaynaklar, Hegseth'in ofisinde üç farklı bilgisayar bulundurduğunu belirtti. Buna göre, Hegseth'in kişisel kullanım, gizli ve çok gizli bilgiler için ayrı bilgisayarları vardı.

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Washington Post'un bu hafta yayınladığı bir haberde, Hegseth'in ofis bilgisayarına Signal kurulumu yaptırdığı iddia edilmişti. Guardian gazetesi ise New York Times'ın, Bakan'ın özel Signal gruplarında hassas askeri bilgiler paylaştığına ilişkin haberini doğrulamıştı.

TRUMP HEGSETH'İ GÖREVDEN ALACAK MI?

ABD Başkanı Donald Trump, Hegseth'e desteğini sürdürdüğünü açıkladı. Ancak Beyaz Saray'ın bu konudaki tutumunun değişebileceği belirtiliyor.

Fox News'e verdiği röportajda, Hegseth, eski çalışanlarını "derin devlet" olarak nitelendirdi ve Trump'ın gündemini sabote etmekle suçladı. Beyaz Saray kaynakları ise Trump'ın halen Hegseth'e destek verdiğini, ancak durumu yakından izlediğini bildirdi.

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SAVUNMA BAKANLIĞI İDDİALARI REDDETTİ

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Hegseth'in resmi bilgisayarlarda Signal uygulamasını hiçbir zaman kullanmadığını teyit ederiz" ifadesine yer verdi.

2016 yılında Fox News'te yaptığı bir yorumda Hegseth, resmi işler için özel e-posta sunucusu kullanımını eleştirerek, "Bu tür davranışlar güvenlik uzmanları tarafından kesinlikle kabul edilemez" demişti.