Pentagon'da gizli toplantı! Milley'den 'nükleer silah' talimatı

Washington Post gazetecileri Bob Woodward ve Robert Costa tarafından yazılan ve yakında yayına çıkacak olan "Tehlike" başlıklı kitabın ortaya çıkan bazı kısımlarında, Milley'in 30 Ekim 2020 ve 8 Ocak 2021'de olmak üzere iki kez Çinli mevkidaşı Li'yi aradığı ve iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini söylediği ileri sürüldü.

ÇİN'E 'SİZE SALDIRMAYACAĞIZ' SÖZÜ

Milley'in ilk görüşmesinde bir saldırı durumunda mevkidaşını önceden uyaracağına dair söz verdiği iddia edilen kitapta, "Milley, 'General Li, Amerikan hükümetinin istikrarlı olduğu ve her şeyin yoluna gireceği konusunda sizi temin ederim. Size saldırmayacağız veya size karşı herhangi bir kinetik operasyon yürütmeyeceğiz' dedi." ifadesine yer verildi.



"YÜZDE YÜZ İSTİKRARLIYIZ"

Kitapta, eski Başkan Trump destekçilerinin, 6 Ocak'ta Kongre binasını basmasından sonra 8 Ocak'ta yapılan görüşmenin ise Çin'in, Kongre olaylarıyla ilgili korkularını yatıştırmak için olduğu kaydedildi. Bu görüşmede ise Milley'in Li'ye, "Yüzde yüz istikrarlıyız. Her şey yolunda. Ancak demokrasi bazen böyle özensiz olabiliyor." dediği öne sürüldü.



PENTAGON'DA GİZLİ TOPLANTI: ÜST DÜZEY YETKİLİLERE YEMİN ETTİRDİ

Aynı kitapta Milley'in, üst düzey yetkililerden, Trump'ın nükleer silah kullanma emrini vermesi halinde kendisinin bu sürece müdahil olmasını sağlamaları için "yemin" etmelerini istediği iddia edildi.



İddiaya göre, Milley, nükleer silahların başlatılması da dahil olmak üzere askeri harekat sürecini gözden geçirmek için 8 Ocak'ta Pentagon ofisinde gizli bir toplantı yaptı. Pentagon'un savaş odası olan Ulusal Askeri Komuta Merkezi'nden sorumlu üst düzey askeri yetkililere konuşan Milley, onlara dahil olmadığı sürece kimseden emir almamalarını söyledi. Kitaba göre, Milley memurlara, "Size ne söylenirse söylensin, prosedürü siz yapın. Süreci siz yapın. Ben de bu prosedürün bir parçasıyım" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de 6 Ocak olaylarından sonra Milley ile Trump'ın savaş çıkarmasını veya nükleer silah kullanma emri vermesini önlemek için "mevcut önlemler" hakkında konuştuğunu ve bu konuda güvence aldığını açıklamıştı.

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