Pentagon’da aday şoku... Trump’ın kabinesi tepki çekiyor

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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı olarak bir televizyon yorumcusu eski yüzbaşıyı seçmesi, Pentagon’un içerisinde ciddi rahatsızlığa sebep olurken, Trump ve ekibinin yeni dönemde ordu içinde tasfiye edilecek üst düzey generallerin listesini şimdiden hazırlamaya başladığı iddia ediliyor. Öte yandan seçilmiş Başkan’ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı; eski Demokrat, yeni Trump’çı ve şiddetli Türkiye düşmanı Tulsi Gabbard oldu. Haftanın en çok tartışılan atamalarından biri de Adalet Bakanı adayı Matt Gaetz oldu. Adalet Bakanlığı ve Kongre tarafından hakkında soruşturmalar yürütülmüş olan Gaetz’in aday gösterilmesi Cumhuriyetçiler içinde dahi şaşkınlıkla karşılandı.

YÜZBAŞIDAN SAVUNMA BAKANI

Fox News’de televizyon sunuculuğu ve yorumculuğu yapan Pete Hegseth’in Savunma Bakanı olarak aday gösterilmesi, Pentagon’da deprem etkisi yarattı. Eski bir ulusal muhafız askeri olmasına ve Irak, Afganistan ve Guantanamo gibi bölgelerde görev yapmasına rağmen Hegseth’in ordu yönetme gibi bir tecrübesi bulunmuyor. 44 yaşındaki TV yorumcusu, geçmişte yaptığı yorumlarda ABD ordusunun “kadınsılaştırıldığını” ve bundan dolayı da “zayıflatıldığını” düşünüyor. Kadınların orduda savaş rollerinde bulunmaması gerektiğini düşünen Hegseth, Pentagon’un “temizlenmesi” gerektiğini öne sürüyor. ABD medyasına sızdırılan bilgilere göre Pentagon içindeki üst düzey yetkililer Hegseth için “süpermarket bile yönetmesine izin verir misiniz” sorularını soruyor. Bir diğer sızan açıklamaya göre bir Pentagon yetkilisi, “İnsanlar şokta. O, devlette hiç çalışmamış biri ve sadece bir Fox News çalışanı” diyor. Öte yandan Trump’ın geçiş ekibinin de şimdiden “kovulacak generaller” listesi hazırladığı ve Pentagon’da üst düzey tasfiyeler yapacağı belirtiliyor. Bu isimlere Genelkurmay Başkanı Charles Q. Brown Jr. da dahil olabileceği iddia ediliyor.

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İSTİHBARATIN ŞEFİ RUSYA YANLISI

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Seçilmiş Başkan Donald Trump’ın kabinesine bir azılı Türkiye düşmanı daha eklendi. 2012 yılında Hawaii’den Demokrat Partili olarak ABD Kongresi’ne seçilen Gabbard (43), ilk Samoalı ve Hindu Kongre üyesi oldu. Irak işgalinde orduda görev yapan ve ABD Kara Kuvvetleri Yedek Kuvvetleri’nde yarbay olan Gabbard, ABD’nin okyanus ötesinde askeri müdahalelerine karşı. Rusya yanlısı söylemleriyle bilinen Gabbard, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile 2019’da görüşmüş ve “O, ABD’nin düşmanı değil” diyerek tepki toplamıştı. Son yıllarda Cumhuriyetçi Parti’deki Trump kanadına yaklaşan ve Trump’a desteğini açıklayan Gabbard, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında zehir zemberek sözleriyle biliniyor. Türkiye için “IŞİD’çi ve El-Kaide’ci cihatçılara destek veriyor” suçlaması yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de “O bizim dostumuz değil. İslamcı ve en tehlikeli diktatörlerden biri” diyor. Bu yıl Türkiye’ye satışı onaylanan F-16 savaş uçaklarının gönderilmesine de karşı olan Gabbard’ın, ABD’deki tüm istihbarat kurumlarını koordine eden ve müstakbel Başkan Trump’a ulusal güvenlik konusunda istihbarat veren en üst düzey yetkili olduğunda tutumu değişecek mi bilinmiyor.

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GEÇMİŞİ SORUŞTURMAYLA DOLU ADALET BAKANI

Donald Trump’ın kendi destekçileri arasında dahi en çok tepki çeken ataması, Adalet Bakanı adayı Florida Vekili Matt Gaetz (42) oldu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir seks ticareti soruşturmasına adı karışan Gaetz, cinsel taciz suçlamaları yüzünden Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından incelemeye alınmıştı. Bu komitenin raporunun yayınlanma tarihinden iki gün önce istifa eden Gaetz, Adalet Bakanı adaylığıyla mükafatlandırılmış oldu. Trump’ı her zaman ve her konuda savunan Gaetz, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti ve reşit olmayan kızları içinde barındıran seks ticareti iddialarına yönelik soruşturma, kendisine yönelik herhangi bir federal suçlama yapılmadan sona ermişti. Bir dönem kendisini soruşturan Adalet Bakanlığı’nın başına geçerse Gaetz’in kurum içinde tasfiyelere başlayacağı iddia ediliyor. Ayrıca Trump’a yönelik de birçok soruşturma ve dava yürüten Adalet Bakanlığı’na sıkı bir Trump taraftarının getirilmesi, daha birçok “intikam bazlı” tasfiyenin yapılabileceğini düşündürüyor.

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TEMSİLCİLER MECLİSİ’Nİ DE ALDI TRUMP’TAN 3’TE 3 ZAFER

ABD’de 5 Kasım’da düzenlenen seçimlerde Cumhuriyetçiler, Senato’nun ardından Kongre’nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi’nde de çoğunluğu sağladı. Associated Press’in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçiler, Senato’da 53 sandalyeye ulaşırken, Temsilciler Meclisi’nde ise 218 sandalyeyi bularak çoğunluğu elde etti. Demokratlar ise Meclise 208 üye, Senato’ya 47 üye çıkardı.

Sonuçlar, Başkan seçilen Donald Trump’ın Kongre’de çoğunluğu elde eden Cumhuriyetçilerle birlikte, 2026’da yapılacak ara seçimlerine kadar ülke yönetiminde söz sahibi olacağına işaret ediyor. Kongre’nin hangi parti tarafından kontrol edildiği, başkanın çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor. Senatörler 6 yıllığına seçilirken, her iki yılda bir Senato’nun üçte biri yenileniyor. 2016’da başkanlık yarışını Trump’ın kazandığı seçimlerde Cumhuriyetçiler, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa ulaşmıştı.

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3’ÜNCÜ DÖNEM ŞAKASI:‘BELKİ BİR YOLU VARDIR’

Beyaz Saray’da ikinci dönemini geçirmeye hazırlanan ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçilerle yaptığı toplantıda “üçüncü dönem için aday olma şakası” yaptı. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinden hemen önce yapılan toplantıda konuşan Trump, “Sanırım tekrar aday olmayacağım. Tabii ‘O kadar iyi ki, başka bir yol bulmalıyız’ demediğiniz sürece” ifadelerini kullandı.

ANAYASAYA GÖRE YASAK

2016-2020 döneminde başkanlık yapan Trump’ın 2028’den sonra tekrar aday olması yasalara göre mümkün değil. Ülke tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı Franklin D. Roosevelt’in ardından ABD Anayasası’na eklenen 22’nci maddeyle, başkanların görev süresi iki dönemle kısıtlandı. Anayasal sınırlamalara rağmen, Trump daha önce de “üçüncü dönem olasılığını” gündeme getirmişti. Mayıs 2024’te yaptığı bir konuşmada Roosevelt’e atıfta bulunarak, “Biliyorsunuz, Roosevelt neredeyse 16 yıl görev yapmıştı. Bilmiyorum, bizi de üç dönemli mi yoksa iki dönemli mi sayacaklar” demişti. Trump’ın sözleri Demokratların tepkisini çekerken Cumhuriyetçilerden ifadelerin “sadece şaka” olduğu savunması geldi.

TRUMP’A OYNADI 85 MİLYON KAZANDI

ABD Başkanlık seçimlerinden önce bir bahis sitesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ın kazanma ihtimaline 70 milyon dolar yatıran Fransız yatırımcı, 85 milyon dolar kazandı. Yatırımcı, Polymarket isimli sitede 11 ayrı hesapla Trump’ın zaferine toplamda 70 milyon dolar oynadı.

Seçimlerden önce Wall Street Journal gazetesine konuşan yatırımcı, kendisini kapsamlı finansal hizmet geçmişine sahip birisi olarak tanımlamıştı. İsmini sadece Theo olarak veren yatırımcı, “siyasetle değil parayla ilgilendiğini” söylemişti. Yatırımcı Theo, WSJ’ye toplam kârının yaklaşık 85 milyon dolar olduğunu ve “kendi başına hareket eden bir birey olduğunu ve bahisleri kendisinin finanse ettiğini belirterek “Tek kişiyim. Yeterince zenginim ve kendi analizime güveniyordum” dedi.