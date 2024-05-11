Pentagon’a zor soru: Suç ortağı mısınız

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Pentagon’un önceki günkü brifinginde Başkan Joe Biden’ın İsrail ile ilgili açıklamaları gündeme geldi. Hürriyet’in “Başkan Biden’ın çarpıcı söylemi, İsrail’in askeri harekâtının ABD’yi bir şekilde bu suçlara ortak ettiği anlamına mı geliyor? Bu yüzden mi Biden yönetimi artık bunun Refah’ta bir parçası olmak istemediğini söylüyor” sorularına Ryder; Hamas’ın İsrail’e saldırdığını, hâlâ rehineleri elinde tuttuğunu ve ABD’nin İsrail’in kendini savunmasına destek verdiğini hatırlatarak başladı.

‘TALİHSİZ ETKİ’ DEDİ

Ekim ayından beri 35 bine yakın Filistinli sivilin öldürülmesinde ABD bombalarının rol oynaması konusunda Ryder, şunları söyledi: “Gazze’de çatışma ilerledikçe bu çatışmanın sivil nüfus üzerinde yarattığı talihsiz etkiyi gördük. Masum sivillerin öldürüldüğünü görmek istemediğimizi çok açık şekilde ifade ettik. İster Filistinli ister İsrailli olsun.” Ryder ayrıca sivilleri korumak için daha fazla şey yapılması gerektiği gerçeğinin de farkında olduklarının altını çizdi.

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SÖZCÜDEN KAÇAMAK YANIT

Bir savaş sırasında savaş suçları işleyen, insani yardımların girişini kasıtlı olarak engelleyen ve masum sivilleri kasıtlı olarak hedef alan ülkelere askeri yardım gönderilmesini engelleyen yasalara sahip olan ABD’nin bu hafta gelen itiraftan sonra İsrail’e silah gönderip gönderemeyeceği de gündeme geldi. Ryder, “Varsayımlara girmeyeceğim. Bildiğiniz gibi güvenlik yardımlarını değerlendirirken uyguladığımız bir sürecimiz var ve bu süreç şu anda devam ediyor” dedi.

‘BAŞKAN ENDİŞELENDİ’

Aynı gün Hürriyet’in katıldığı bir brifing sırasında Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Başkan Biden’ın İsrail’in Refah’a girmeye yönelik hamleler yaptığına dair gelişmeleri gördüğünü ve bu konuda endişelendiği için 1800 adet 900 kilogramlık ve 1700 adet 225 kilogramlık ağır bombaların sevkiyatını durdurduğunu söyledi.

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BORRELL: ‘BOMBA OLMAZSA SALDIRI DA OLMAZ’

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail saldırılarının ancak ellerinde bomba olmadığında duracağını söyledi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile başkent Madrid’de yaptığı görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Borrell, ABD’nin İsrail’e silah sevkıyatını durdurma kararıyla ilgili bir soruya, “Bombaların atılmasını önlemenin tek yolu, bombalara sahip olmamaktır” cevabını verdi. Öte yandan AB üyeleri İspanya, Malta, İrlanda ve Slovenya’nın Filistin devletini yakın bir zamanda tanıyacağını söyledi. Halihazırda Bulgaristan, Polonya, Çekya, Romanya, Slovakya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç olmak üzere Filistin’i sekiz AB üyesi tanıyor.

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NETANYAHU: GEREKİRSE TIRNAKLARIMIZLA SAVAŞIRIZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X üzerinden yayınladığı video mesajında ABD Başkanı Joe Biden’ın silah sevkiyatını durdurma tehdidinin İsrail’in Gazze’deki saldırısını sürdürmesini engellemeyeceğini belirterek “Eğer yalnız kalmamız gerekiyorsa, yalnız kalacağız. Gerekirse tırnaklarımızla savaşırız. Ama tırnaklarımızdan çok daha fazlasına sahibiz” dedi. İsrail’in en üst düzey askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari de silahların durdurulmasının pratikteki etkisinin az olacağını ifade etti. Hagari, “Ordunun Refah’taki görevler için mühimmatı var, ihtiyacımız olana sahibiz” ifadesini kullandı.

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ALMANYA DA SİLAH AKIŞINI KESER Mİ

ABD’yi ziyaret eden Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkanı Biden’ın ‘İsrail’in Refah’a geniş çaplı saldırıyla girmesi durumunda silah göndermeyi durduracağına’ dair sözlerini anlayabildiğini, Alman hükümetinin de bu konuyu istişare ettiğini açıkladı. Bu konudaki sorumluluğun öncelikle Almanya’nın başbakanlığı ve dışişleri bakanlığında olduğunu belirten Pistorius, net bir ifade kullanmaktan kaçındı. Almanya, ABD’nin ardından İsrail’e en büyük silah sevkiyatı yapan ülke olarak öne çıkıyor. Berlin’i İtalya, İngiltere, Kanada ve Hollanda takip ediyor.