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Pentagon’un Türk planı

Pentagon’un Türk planı

Amerikan ordusu Irak ve Afganistan’daki varlığını, yeni başkan seçilen Obama’nın planları doğrultusunda şekillendirmeye hazır. ABD Genelkurmay Başkanı Mullen, kampanya sırasında Obama’yı iyice dinlediğini ve anladığını belirterek, "Irak’tan çıkış için Türkiye ve Ürdün yollarını belirledik ve hazırlıkları yaptık" dedi.

AMERİKAN Savunma Bakanlığı Pentagon, Irak’tan çekeceği birlikleri Türkiye üzerinden Afganistan’a gönderme planlarını hazırladı. ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Mike Mullen, 4 Kasım’da ülkenin 44. Başkanı seçilen Barack Obama’nın Irak ve Afganistan’a ilişkin tasarladığı değişiklikleri gerçekleştirebileceklerini söyledi. Amerikan Associated Press ajansına konuşan Mike Mullen, kampanyası sırasında Obama’yı dinlediğini ve durumu anladığını belirtti.

Pentagon’un, Irak’tan çıkış için Türkiye ve Ürdün yollarını belirlediğini ve hazırlıklarını yaptığını kaydeden Genelkurmay Başkanı Mullen, Irak’a komşu iki ülkenin de ABD’nin müttefikleri olduğunu ve Irak’tan çekilme çabalarını desteklediklerini söyledi.

Mike Mullen, önceleri, Obama’nın 16 ayda Irak’tan çekilme planını eleştiriyor ve takvim belirtmenin yanlış olduğunu söylüyordu.

İki yıllık görev süresinin yarısını tamamlayan Mullen, gelecek yıl da görevde kalacağına inandığını, ancak kararın ABD Başkanı’na ait olduğunu ifade etti. Barack Obama’nın Savunma Bakanı Robert Gates’i görevden alıp almayacağı da henüz bilinmiyor.

Obama, Afganistan’ı "acil kriz" olarak görüyor ve Irak’taki birlikleri bu ülkeye kaydıracağını belirtiyor. Mullen, Taliban’ın kendini kuvvetli gördüğünü ve güvenli hissettiğini de söyledi. Mullen, Afganistan’a ne kadar asker kaydırılacağını söylemedi. Mullen, halen Musul’da sert bir savaş olmasına rağmen, gelecek Haziran’da bölgeyi Iraklılar’a devredebileceklerini kaydetti.

Bilgi notu

Halen Irak’ta 151 bin, Afganistan’da ise 32 bin ABD askeri bulunuyor. ABD ile Irak arasındaki anlaşmaya göre, Amerikan birlikleri kentleri gelecek yıl Haziran’da ve Irak’ı da 2011 sonunda terk edecek.
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