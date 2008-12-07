Pentagon, Türkçe bilen eleman arıyor

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Doktor, hemşire ve yabancı dil konuşan eleman sıkıntısı çeken Pentagon, tarihte ilk kez kapılarını yabancılara açacak. Arananlar arasında, Türkçe konuşanlar ve Türk kültürünü tanıyanlar da yer alıyor.

Savunma Bakanı Robert Gates, tüm Silahlı Kuvvetler’den, ABD’de öğrenci veya çalışma vizesi ile bulunan ya da mülteci statüsü ile yaşayanları işe almalarını istedi. İlgili yasa üç yıl önce çıkarılmıştı.



Gates’in talimatı ile bin kişiyi içeren bir pilot program başlatılacak.



İşe alınacak olanların ABD yurttaşı olmaları için de destek verilecek.



Bu kişilerin herhangi bir dönemde, en az iki yıl ABD’de yasal olarak bulunmuş olmaları gerekiyor.



Başvuruların internet üzerinden de yapılabileceki belirtiliyor.