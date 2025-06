Pentagon teorisi yeniden gündem oldu! İsrail'in saldırısını ilk onlar fark etti

İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısı Orta Doğu'daki tansiyonu en üst seviyeye çıkardı. İsrail'in saldırısı İran'ın füzeli yanıtı ile karşılıklı saldırılara dönüştü.

ABD medyası, İsrail'in İran'a saldırmasından birkaç gün önce bu olası saldırıyla ilgili haberler yayınladı. Haberlerde, ABD istihbaratının İsrail'in yakın zamanda saldırı düzenleyeceği yönündeki uyarılarına yer verildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, saldırıdan önceden haberdar olduğunu ifade etti. “Neler döndüğünü biliyoruz,” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıdan bir gün önce bölgedeki bazı diplomatları ve ailelerini Orta Doğu’dan çekmeye başlamıştı.



PENTAGON PİZZA TERORİSİ YENİDEN GÜNDEMDE

İsrail saldırı planlarını büyük bir gizlilikle yürütürken, ABD Savunma Bakanlığı'ndaki (Pentagon) hareketlilik sosyal medyada gündem oldu.



Washington'daki pizzacıları izleyen bir sosyal medya hesabı, Pentagon'dan gelen siparişlerde ani bir artış yaşandığını bildirdi.

Sosyal medya platformu X'te 'gizli askeri hareketlilik' paylaşımları yapan bir hesap, İran devlet televizyonunun saldırı haberini yayınlamasından yaklaşık bir saat önce Pentagon çevresindeki pizzacılarda olağanüstü bir yoğunluk yaşandığını duyurdu.

The Takeout sitesinin verilerini paylaşan "Pentagon Pizza Raporu" adlı hesap, "saat 18:59 itibarıyla Pentagon’a yakın tüm pizzacılarda büyük bir sipariş artışı yaşandı" ifadelerini kullandı. Bu hareketlilik, Tahran’daki patlamaların İran devlet televizyonuna yansımadan yaklaşık bir saat önce başladı.

As of 6:59pm ET nearly all pizza establishments nearby the Pentagon have experienced a HUGE surge in activity. pic.twitter.com/ZUfvQ1JBYM