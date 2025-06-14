Pentagon teorisi yeniden gündem oldu! İsrail'in saldırısını ilk onlar fark etti

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İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısı Orta Doğu'daki tansiyonu en üst seviyeye çıkardı. İsrail'in saldırısı İran'ın füzeli yanıtı ile karşılıklı saldırılara dönüştü.

ABD medyası, İsrail'in İran'a saldırmasından birkaç gün önce bu olası saldırıyla ilgili haberler yayınladı. Haberlerde, ABD istihbaratının İsrail'in yakın zamanda saldırı düzenleyeceği yönündeki uyarılarına yer verildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada, saldırıdan önceden haberdar olduğunu ifade etti. “Neler döndüğünü biliyoruz,” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırıdan bir gün önce bölgedeki bazı diplomatları ve ailelerini Orta Doğu’dan çekmeye başlamıştı.



PENTAGON PİZZA TERORİSİ YENİDEN GÜNDEMDE

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İsrail saldırı planlarını büyük bir gizlilikle yürütürken, ABD Savunma Bakanlığı'ndaki (Pentagon) hareketlilik sosyal medyada gündem oldu.



Washington'daki pizzacıları izleyen bir sosyal medya hesabı, Pentagon'dan gelen siparişlerde ani bir artış yaşandığını bildirdi.

Sosyal medya platformu X'te 'gizli askeri hareketlilik' paylaşımları yapan bir hesap, İran devlet televizyonunun saldırı haberini yayınlamasından yaklaşık bir saat önce Pentagon çevresindeki pizzacılarda olağanüstü bir yoğunluk yaşandığını duyurdu.

The Takeout sitesinin verilerini paylaşan "Pentagon Pizza Raporu" adlı hesap, "saat 18:59 itibarıyla Pentagon’a yakın tüm pizzacılarda büyük bir sipariş artışı yaşandı" ifadelerini kullandı. Bu hareketlilik, Tahran’daki patlamaların İran devlet televizyonuna yansımadan yaklaşık bir saat önce başladı.

As of 6:59pm ET nearly all pizza establishments nearby the Pentagon have experienced a HUGE surge in activity. pic.twitter.com/ZUfvQ1JBYM — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) June 12, 2025

KÖRFEZ SAVAŞI VE PANAMA İŞGALİ ÖNCESİNDE DE BENZER DURUM YAŞANDI

Her ne kadar bilimsel olmasa da bu tür işaretler daha önce de benzer askeri hareketliliklerin habercisi olmuştu. "The Takeout" adlı internet sitesi, Pentagon civarındaki pizzacıların 2024’teki İsrail füze saldırısı sırasında da olağandışı yoğunluk yaşadığını hatırlattı.



Pentagon kompleksi içinde çok sayıda fast food zinciri bulunsa da pizza satan bir yer olmaması, dışarıdan gelen siparişlere dikkat çekilmesine neden oluyor.

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1989'daki Panama işgali ve 1991'deki Körfez Savaşı öncesinde de Pentagon'daki pizza siparişleri iki katına çıktı.

Soğuk Savaş dönemine dayanan bu teori, Irak'ın Kuveyt'i işgal ederek Körfez Savaşı'nı başlatmasından bir gün önce tespit edildi.

Teori Domino's Pizza'nın sahibi Frank Meeks'in 1 Ağustos 1990'da CIA binalarına yapılan pizza teslimatlarında ani artış olduğunu iddia etmesiyle ortaya çıktı.

2011'de Usame Bin Ladin operasyonu öncesinde de pizza siparişlerinde artış yaşanmıştı.