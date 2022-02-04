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Pentagon sözünü tuttu... ABD askerleri yola çıktı

#ABD#NATO#Dünya
Pentagon sözünü tuttu... ABD askerleri yola çıktı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 2 bini Polonya ve Almanya'ya, bini Romanya'ya olmak üzere Avrupa'daki NATO ülkelerine 3 bin ABD askeri gönderileceğini duyurmuştu. Bu açıklamadan günler sonra ABD askerlerini taşıyan ilk uçaklar havalandı.

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Ukrayna sınırında yüz binin üzerinde asker yığan Rusya, batı ile tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Başta ABD olmak üzere pek çok ülke Ukrayna'ya olan desteğini açıklasa da Rusya geri adım atmaya yanaşmıyor. Bölgedeki yüksek tansiyon devam ederken ABD'den flaş görüntüler geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehdidi karşısında Avrupalı NATO müttefiklerini desteklemek ve Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla Polonya ve Almanya'ya 2 bin asker gönderileceğini açıklamıştı.

Pentagon sözünü tuttu... ABD askerleri yola çıktı

 

Bu açıklamadan birkaç gün sonra ABD askerlerini taşıyan ilk uçaklar havalandı. Avrupa'ya gitmek üzere C-17 kargo uçağına binen askerlerin görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

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Almanya ve Polonya'ya Kuzey Carolina'da yer alan Fort Bragg'daki 18. ve 82. Hava İndirme tümenlerinden 2 bin askerin sevk edileceğini kaydeden Kirby, Romanya'ya gönderilecek bin asker ile ülkedeki ABD askeri sayısının bin 900'e çıkacağını belirtmişti.

ABD askerlerinin müttefiklerin savunmasını desteklemeyi amaçladığını ve Ukrayna'ya girmeyeceklerini vurgulayan Kirby, "Bunlar kalıcı manevralar değil" dedi. Kirby amacın, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına 100 bin civarında asker yığmasıyla artan gerilim döneminde müttefikleri güvence altına almak olduğunu ifade etmişti.

Kirby ayrıca, gönderilecek söz konusu kuvvetin daha önce NATO Mukabele Gücü'ne sevk edilmek üzere teyakkuza geçirilen 8 bin 500 askerden farklı olduğunun altını çizmişti.

Pentagon sözünü tuttu... ABD askerleri yola çıktı

 

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Kremlim bölgeye askeri yığınak yaptığı haberlerini kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

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KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Pentagon sözünü tuttu... ABD askerleri yola çıktı

 

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

 

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