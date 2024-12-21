Pentagon Sözcüsü: Suriye’den çıkmıyoruz YPG’yi dağıtmıyoruz

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Hürriyet’in de sorusunu cevaplandıran ABD’li general “birleşmiş ve parçalanmamış bir Suriye” söylemlerine rağmen YPG’yi dağıtma gibi bir planlarının olmadığını belirtti. Pentagon ayrıca ülkedeki ABD askerlerinin sayısını 2 bin olarak güncelledi. Esad rejimi devrilmeden ABD’nin 900 olan asker sayısını arttırdığı ortaya çıktı.

‘AYRILMIYORUZ’

Washington’ın terör örgütüne Suriye’den çekilme ile ilgili güvence verip vermediği sorusunu yanıtlandıran Sözcü Ryder, “Şu anda DEAŞ’ı mağlup etme misyonunu durdurmaya yönelik bir plan yok” dedi. ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, ilk döneminde Suriye’den tüm askerleri çekmek istemişti. Pazartesi günü konuya değinen Trump, “Bu yüzden çok eleştiri aldım. Ama ne oldu? Hiçbir şey olmadı” demişti.

‘FESHEDİLMEYECEK’

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Geçen hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, YPG/PKK için “ya feshedilirler ya da yok edilirler” açıklamasını yapmıştı. Suriye’nin geleceği için “parçalı olmamalı, birleşmiş bir Suriye olmalı” diyen Pentagon, Hürriyet’in sorduğu “Silahlandırdığınız YPG’yi dağıtacak mısınız” sorusuna “Belirttiğiniz bağlamda bir misyon odaklı değişiklik veya özel bir plan ile ilgili duyuracak bir şey yok” cevabını verdi.

STATÜKO ÇABASI

ABD, Ankara ile temaslarını sürdürürken ana amaç, YPG/PKK’ya yönelik geniş çaplı bir operasyonu engellemek. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilileri, “Suriye’de yeni çatışma görmek istemiyoruz” derken, bazı senatörler, YPG’ye operasyon yapılması durumunda Türkiye’ye yaptırım tehdidinde bulunuyor.

ABD HEYETİNDEN HTŞ İLE İLK TEMAS

ABD’li üst düzey bir diplomat heyeti dün Suriye’nin başkenti Şam’a giderek ülkede kontrolü ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile ilk resmi teması gerçekleştirdi. Böylece ABD, terör örgütü olarak tanıdığı HTŞ ile ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu’dan sorumlu üst düzey yetkilisi Barbara Leaf’in liderliğindeki heyet, HTŞ lideri Ahmed eş Şera ile görüştü. AFP Ajansı’na konuşan Suriyeli bir kaynak, görüşmeyle ilgili “Sonucu iyi olacak inşallah” dedi. Öte yandan görüşme sonrası açıklama yapan Leaf, HTŞ lideri Ahmed eş Şera’nın yakalanması için ABD’nin koyduğu 10 milyon dolarlık para ödülünün kaldırıldığını aktardı.

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