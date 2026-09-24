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Pentagon sızıntıyı kabul etti: 'Çin, F-35 parçalarına el koydu'

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#F-35#Çin#Pentagon
Pentagon sızıntıyı kabul etti: Çin, F-35 parçalarına el koydu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 08:20

ABD basını, Çinli yetkililerin F-35 savaş uçağına ait kritik parçalara el koyduğunu öne sürdü. Avustralya'dan ABD'ye gönderilen bir kokpit parçası ve silah bölmesi kapısını taşıyan uçak, açıklanamayan bir şekilde Hong Kong'a yönlendirildi. Çin'in, yanlış adrese gönderilen parçaların ABD'ye iade edilmesine izin vermediği iddia edildi. Pentagon, olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

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Avustralya'dan ABD'ye gönderilen bir kokpit parçası ile silah bölmesi kapısını taşıyan uçak, mayıs ayı sonlarında bilinmeyen bir nedenle rotasını değiştirdi. Pekin yönetimi, F-35 hayalet savaş uçağına ait parçaları ele geçirdi.

F-35 Ortak Program Ofisi, yaptığı açıklamada F-35 bileşenleriyle ilgili "bir sevkiyat sorununun" farkında olduğu bilgisini vererek, "Bu bileşenleri geri almak, olayı soruşturmak ve gelecekte benzer bir durumun yaşanmasını önlemek için önlemler almak üzere ABD makamları ve sektör ortaklarıyla aktif olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Pentagon sızıntıyı kabul etti: Çin, F-35 parçalarına el koydu

AVUSTRALYA PARÇALARIN ÇİN'İN ELİNE GEÇTİĞİNİ DUYURDU

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Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Avustralya'nın sevkiyattan haberdar olduğunu ve Canberra'nın soruşturmaya nasıl yardımcı olabileceğini görmek için ABD ve Lockheed Martin ile birlikte çalıştığını söyledi.

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Uçak bileşenlerinin Hong Kong'a gittiğini kabul eden Marles, "Evet, açıkçası bu konuda ABD ile ve ana yüklenicisi Lockheed Martin ile çalışıyoruz. Anladığım kadarıyla (Lockheed'de) bir rahatlık hissi var" diye konuştu.

CNN International'ın haberinde, Marles'ın kayıp sevkiyatta hassas parçaların bulunmadığı yönünde bilgiye sahip olduğunu belirttiği kaydedildi.

Pentagon sızıntıyı kabul etti: Çin, F-35 parçalarına el koydu

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles

F35'İN HONG KONG'A YÖNLENDİRİLMESİ

Bloomberg'in bildirdiğine göre, sevkiyat aylar önce onarım ya da imha için Avustralya'dan ABD'ye giderken beklenmedik bir şekilde Hong Kong'a yönlendirildi. Sevkiyatın nasıl yönlendirildiği belirsizliğini koruyor. Her iki parça da uçağın gizlilik özelliklerini artıran radar emici bir malzeme ile kaplanmıştı.

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Politico, Kongre'de Çin'in son derece gizli teknolojinin kilit bileşenlerine erişebileceği endişesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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Pentagon sızıntıyı kabul etti: Çin, F-35 parçalarına el koydu

ABD KONGRESİ'NDE ÇİN ENDİŞESİ

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'a 24 milyar dolarlık F-35 satışı onaylandı ancak bazı Kongre üyeleri bu teknolojinin Çin'in eline geçmesinden endişe duyduklarını dile getirdi. Kongre Üyesi Raja Krishnamoorthi, ABD istihbarat teşkilatının bu satışın "Amerikan askeri teknolojisinin en değerli unsurlarını Çin Komünist Partisi'nin eline geçirebileceği" konusunda uyardığını dile getirdi.

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Çin, 1997'de İngiliz yönetiminden geri alınmasından bu yana Hong Kong'da kontrole sahip. Çin, F-35'ler hakkında en azından bir miktar istihbarata sahip olabilir. Pentagon'a danışmanlık yapan Savunma Bilim Kurulu, 2013'te yayımladığı bir raporda, Çin siber saldırılarının F-35 de dahil olmak üzere düzinelerce Pentagon programından verilere eriştiğini iddia etmişti.

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Pentagon sızıntıyı kabul etti: Çin, F-35 parçalarına el koydu

'GEÇMİŞTE ÇALINAN SIRLAR ÖNEMSİZ HALE GELDİ'

Washington merkezli düşünce kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı'nda Askeri ve Siyasi Güç Merkezi'nin kıdemli direktörü Bradley Bowman'a göre, F-35 ABD'nin en iyi ve en gelişmiş savaş uçağı olarak görülüyor.

Associated Press'e (AP) demeç veren Bowman, ABD askeri sistemlerinin sürekli güncellendiğini ve iyileştirildiğini, bunun yıllar önce çalınmış olabilecek olası sırları etkisiz hale getirdiğini belirtmişti.

Kongre Araştırma Servisi'ne göre, beşinci nesil savaş uçağı olarak tanımlanan F-35'in teknolojileri arasında hayalet kaplamalar ile gelişmiş radar ve sensörler bulunuyor. Bowman, uçağın düşmanları daha iyi tespit etmek için gelişmiş sistemlere ve savaş sırasında müttefik uçaklar ve kara kuvvetleriyle iletişim kurmak için ağ bağlantısı yeteneklerine sahip olduğunu kaydetti.

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Pentagon sızıntıyı kabul etti: Çin, F-35 parçalarına el koydu

F-35 VERİLERİNE SALDIRI İDDİASI

ABD savcılarının 2024'teki açıklamasına göre, Çin geçmişteki casusluk faaliyetlerinde F-35'lerle ilgili ABD askeri verilerini hedef almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı'na göre, F-35'ler İran çatışması sırasında da ABD tarafından kullanılmış ve bir uçak düşman ateşi sonucu hasar görmüştü. İran basını, ABD'nin kabul ettiği F-35 zayiatı dışında en az 5 adet F-35'in savaşta vurulduğunu öne sürmüştü.

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#F-35#Çin#Pentagon

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