Pentagon, sivil çalışanların yüzde 5 ila 8'ini işten çıkarmaya hazırlanıyor

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CNN'in haberine göre, Pentagon'un personel işleri ve savaşa hazırlıktan sorumlu Müsteşarı Darin Selnick, tasarruf tedbirleri çerçevesinde kurumda beklenen işten çıkarılmalarla ilgili açıklama yaptı.

Selnick, Pentagon'da yaklaşık 950 bin sivil çalışanın bulunduğunu ve yüzde 5 ila 8'inin "verimliliği artırma ve kuvvetlerin savaşa hazır olma durumuna yeniden odaklanmak için" işten çıkarılacağını kaydetti.

İlk olarak hafta içinde "görev açısından kritik rollere sahip olmayan" ve deneme süresindeki 5 bin 400 çalışanın işten çıkarılmasını beklediklerini dile getiren Selnick, personel ihtiyacıyla alakalı "ileri bir değerlendirme" yapıldıktan sonra daha fazla sivil çalışanın işine son verilebileceğini belirtti.

Selnick, "(ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth) Bakan'ın da açıkça ifade ettiği gibi, katkıları kritik önemde olmayan kişilerin görevde tutulması kamu yararına değil. Vergi mükellefleri, nerede fazlalıkları ortadan kaldırabileceğimizi görmek için iş gücümüzü baştan aşağı gözden geçirmemizi hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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CNN'e konuşan Pentagon'dan ismi açıklanmayan yetkililer, geçen hafta boyunca siber güvenlik, istihbarat, operasyonlar, yabancı askeri satışlar gibi "kritik ulusal güvenlik rollerinde" çalışanlar dahil olmak üzere, devam eden görevlere destek için "kritik öneme sahip oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalardan muaf tutulması gereken bireysel çalışanların listelerini oluşturmak için çabaladıklarını söyledi.

Pentagon'un, tasarruf tedbirleri çerçevesinde binlerce sivil çalışanın işine son verme planını, ABD ordusu üzerindeki etkilerini daha kapsamlı şekilde inceleyene kadar durdurma kararı aldığı belirtilmişti.