Pentagon Signal raporunu tamamladı! Hegseth'in mesajı gündem oldu: 'İlk bombalar kesinlikle o zaman atılacak'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bu yılın mart ayında Yemen'deki Husi isyancılarını hedef alan son derece hassas gizli saldırı planlarını mesajlaşma uygulaması Signal'de grup kurarak yetkisiz kişilerle paylaştığı tespit edilmişti. Olay, Sinal grubuna yanlışlıkla eklenen Atlantic muhabirinin haberiyle ortaya çıkmıştı.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği (IG), Hegseth'in gizli bilgileri paylaşmasına ilişkin raporunu tamamladı. Hegseth'in ifadesini de içeren raporun tam versiyonu, ABD Kongresi'ne gönderilirken, gizli bilgilerin sansürlendiği versiyonu ABD'de perşembe günü kamuoyuyla paylaşılacak. Rapora aşina kaynaklar, Hegseth'in ABD askerlerini ve operasyonel güvenliği riske atacak nitelikte bilgi paylaşımı yaptığını ifade etti.

IG tarafından hazırlanan geniş kapsamlı rapor, Hegseth’in Signal kullanımına yönelik değerlendirmeleri içeriyor. Raporda elde edilen bulguların, soruşturmanın kilit noktalarını oluşturduğu bildirildi.

CNN International'ın raporu gören kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hegseth, Husilere saldırının kritik ayrıntılarını en az 2 farklı Signal grubunda yayımladı. Bu sohbetlerden birine Bakan'ın eşi, kardeşi ve kişisel avukatı da dâhil edildi. İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklar, Hegseth’in yaklaşık bir düzine Signal grubunda yer aldığını söylediğini ancak tüm gruplarda operasyonel bilgi paylaşıp paylaşmadığını anımsayamadığını belirtti.

PAYLAŞTIĞI BİLGİLERİ GİZLİ BELGEDEN ALDI

Hegseth’in paylaştığı operasyon planlarının operasyonun yapıldığı dönemde gizlilik ibaresi taşıyan ABD Merkez Komutanlığı’na ait bir belgeden alındığı bildirildi.

Belgenin "Gizli" damgası taşıdığı ve yabancı uyrukluların erişimine kapalı olması gerektiği belirtildi. Paylaşılan içeriklerin bu nitelikte bir evraktan aktarılmış olması soruşturmanın temel bulgularından biri oldu.

ABD'nin Husilere yönelik saldırılarında, onlarca Yemenli hayatını kaybetmişti. Yemenli yetkililer, ABD'yi sivilleri hedef almakla suçlamıştı.

'İLK BOMBALAR KESİNLİKLE O ZAMAN ATILACAK'

Soruşturmaya yansıyan bilgiler, Hegseth’in Signal üzerinden gönderdiği mesajların gizli belgelerden alınmış materyaller içerdiğini ortaya koydu. Bu mesajlar, planlanan saldırılara ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sağlıyor ve operasyonun ayrıntılarını paylaşıyordu. Kaynaklara göre mesajlardan birinde, "İlk bombalar kesinlikle o zaman atılacak" ifadesi yer aldı.

Hegseth’in, Trump yönetimindeki diğer üst düzey yetkililerle ve yanlışlıkla sohbet grubuna eklenen Atlantic muhabiri Jeffrey Goldberg ile paylaşmadan önce bu bilgilerin gizliliğini uygun biçimde kaldırıp kaldırmadığı henüz net değil. Raporun kamuoyuyla paylaşılacak versiyonunda konuya dair detayların yer alıp almayacağı açıklanmadı.

BAŞKALARIYLA DA PAYLAŞMIŞ

Soruşturma kaynakları, Hegseth'in Yemen operasyonuyla ilgili benzer ayrıntıları yalnızca bir gazetecinin bulunduğu sohbet grubunda değil, farklı kişilerle de paylaştığını belirtti.

IG raporunda, bilgileri değerlendirme yetkisi olmayan kişilere operasyon detaylarının Signal aracılığıyla aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Raporda ayrıca Hegseth’in Pentagon’daki güvenli ofisinden Signal’e erişmek için uygulamayı sabit bir şekilde kurdurduğu ve telefona fiziksel temas olmadan kullanabildiği detaylı biçimde anlatıldı.

YÜZ YÜZE SORGUYU REDDETTİ

CNN’e konuşan kişiler, Hegseth’in müfettişlerle yüz yüze görüşmeyi kabul etmediği bilgisini paylaştı. Hegseth'in, ifadesini yazılı olarak sunduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında toplanan diğer ifadelerle birlikte Savunma Bakanı'nın beyanlarının raporda toplandığı belirtildi.

Kaynaklar, raporda Hegseth’in eylemlerinin Amerikan askerlerini riske atabilecek sonuçlara kapı aralayabileceğinin değerlendirildiğini aktardı. Belgede, Bakan'ın yetkisiz kişilerle çok hassas bilgileri nasıl paylaştığının ayrıntılı olarak anlatıldığı belirtildi. Araştırmacılar, federal yasa gereği bu iletişimlerin korunması konusunda Hegseth'in gerekli adımları atmadığı değerlendirmesini rapora ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kızıldeniz'de İsrail ile ticaret yapan gemileri hedef alan Husiler saldırılarını durduruncaya dek "ölümcül güç kullanma emri verdiğini" dile getirmişti.

GÖREVDEN ALINACAK MI?

Kaynaklar, raporda bakanın Signal uygulamasını bu şekilde kullanmaması gerektiğinin açıkça ifade edildiğini söyledi. Ayrıca Savunma Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinin mevcut protokoller konusunda daha kapsamlı bir eğitime ihtiyaç duyduğunun vurgulandığı bildirildi. Bu tespit, kurum içi prosedürlerin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğine işaret etti.

The Washington Post'un haberinde, raporun yayımlanmasının, Kongre’de her iki partiden gelen eleştirilerin artmasına neden olabileceği kaydedildi. Kongre üyeleri, Hegseth’e yöneltilen iddiaların siyasi sonuçlarının yeniden gündeme taşınabileceğini dile getiriyor. Bu süreç, birkaç ay önce Hegseth'in görevden alınmasına ramak kalmış bir tartışmayı yeniden alevlendirebilir.

Hegseth’in yakın çevresi, raporun son bölümünün Trump yönetimi için süregelen siyasi baskının hafiflemesini sağlayacağını umduklarını belirtti. Rapordaki değerlendirmelerin siyasi sonuçlarının nasıl şekilleneceği ise kamuya açık versiyonun yayımlandıktan sonra netleşecek.

BELGELERİN GİZLİLİĞİNİ KALDIRIP KADIRMADIĞI BİLİNMİYOR

Yetkililer, sürecin sonuçlarının tam netleşmediğini dile getirdi. Başmüfettişin, savunma bakanının bilgileri sınıflandırmadan çıkarma yetkisine sahip olduğu kanaatine vardığı ve Hegseth’in bu bilgileri o anda operasyonel bir kararla paylaştığını savunduğu aktarıldı. Bununla birlikte, böyle bir kararın alındığına ilişkin herhangi bir resmi kayıt tespit edilmedi.

Bir kaynak, Hegseth’in bilgileri sınıflandırmadan çıkarma yetkisini hâlâ elinde bulundurduğunu ve bu durumun yanlış bir işlem iddiasını geçersiz kıldığını savundu. Aynı kaynak, bakanın Signal kullanımının Federal Kayıtlar Yasası çerçevesindeki saklama yükümlülükleriyle çelişmediğini ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, raporun açıklanmasının ardından CNN International'a yaptığı açıklamada, "Başmüfettiş incelemesi, Hegseth’in tamamen aklanması anlamına geliyor ve en başından beri bildiğimiz şeyi kanıtlıyor: Gizli hiçbir bilgi paylaşılmadı. Bu mesele çözüldü ve dava kapandı" ifadelerini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell

SIGNAL SKANDALI

Ocak-Mayıs 2025'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapan Mike Waltz, bu yıl mart ayında Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD basınında Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon'daki ofisinde bulunan masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatı verdiği iddia edilmişti.

Hegseth'in, ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve avukatının da yer aldığı bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

Trump, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mike Waltz'ı ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun mevcut pozisyonuyla birlikte bir süre Waltz'ın görevini de üstleneceğini belirtmişti.