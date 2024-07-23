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Pentagon: Rusya-Kuzey Kore görüşmelerini yakından izliyoruz

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#RUSYA#KUZEY KORE#Pentagon
Pentagon: Rusya-Kuzey Kore görüşmelerini yakından izliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 15:35

ABD Savunma Bakalnlığı Rusya ve Kuzey kore ilişkilerinin ve özellikle de iki ülke arasındaki yakınlaşmanın radarlarında olduğunu bildirdi.

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında geçen hafta Rusya ve Kuzey Kore arasında yapılan resmi görüşmeleri yakından takip ettiklerini, Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna savaşında maddi ve manevi destek olduğunu söyledi.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Ryder, Rusya Savunma Bakn Yardımcısı Aleksey Krivoruchko’nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı yüz yüze görüşmeyi değerlendirdi.

Ryder, “Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretle ilgili olarak, bu ilişkiyi izlemeye devam ettiğimizi söylemekten başka bir tepki vermeyeceğim. Kuzey Kore'nin maddi ve manevi destek yoluyla Rusya'nın Ukrayna'daki yasadışı işgalinin devam etmesini sağldığı gerçeği göz önüne alındığında, bu kesinlikle endişe vericidir. Yine, bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

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#RUSYA#KUZEY KORE#Pentagon

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