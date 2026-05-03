Pentagon resmen duyurdu… ABD Avrupa’dan asker çekiyor

GÖREVE geldiğinden bu yana NATO’nun dengeleriyle oynaması ve zorlayabileceği sınırı test etmesiyle dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir hamle geldi. ABD, Almanya’da konuşlu askerlerinden beş binini çekme kararı aldığını duyurdu. Hamle, son dönemde İran nedeniyle Almanya Başbakanı Friedrich Merz’le Trump arasında yaşanan atışmanın ardından gelse de ABD’nin Avrupa’daki güç yapılanması üzerinde uzun süredir çalıştığı biliniyor.

2022 SEVİYESİNE İNECEK

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, “Bu karar, bakanlığın Avrupa’daki askeri varlığına ilişkin kapsamlı bir gözden geçirmenin ardından alındı” dedi. Sözcü, asker çekmenin 6 ay ile bir yıl arasında tamamlanacağını duyurdu. Bu kesintiyle Avrupa’daki Amerikan askerlerinin sayısı Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 2022 seviyesine inmiş olacak. Almanya, ABD’nin Avrupa’da en çok asker bulundurduğu ülke. Bu ülkedeki çeşitli üslerde 37 bine yakın asker bulunuyor. Avrupa’daki toplam Amerikan askeri sayısı ise 80 bin civarında. Trump, ilk görev döneminde de Almanya’dan 12 bin asker çekme niyetini beyan etmiş ancak bu konuda somut adım atmamıştı.

‘YATIRIM GEREĞİNİ VURGULUYOR’

NATO’dan Trump’ın kararına ilişkin ilk kurumsal tepki sözcü Allison Hart’tan geldi. Almanya’daki askeri varlıklarına ilişkin kararlarının ayrıntılarını anlamak için ABD ile birlikte çalıştıklarını belirten Hart, sosyal medya mesajında, “Bu düzenleme, Avrupa’nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya devam etmesi ve ortak güvenliğimizin sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Müttefiklerimizin geçen yıl Lahey’deki NATO Zirvesi’nde GSYİH’nın yüzde 5’ini savunmaya ayırmayı kabul etmesinden bu yana bu konuda ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa’ya doğru bu dönüşüm devam ederken caydırıcılık ve savunmamızı sağlama konusundaki yeteneğimize güvenimiz tamdır” sözlerini kaydetti.

TRUMP DESTEKÇİLERİ ENDİŞELİ

ABD’nin Cumhuriyetçi yetkilileri de ‘karardan endişe duyduklarını’ belirtti. Senatör Roger Wicker ve Temsilci Mike Rogers, ortak açıklamalarında, “ABD’nin askerlerini Almanya’dan çekmek yerine doğuya kaydırarak Avrupa’da güçlü bir caydırıcılık sağlaması kendi çıkarına” ifadelerini kullandı.

SADECE ALMANYA MI

Konunun doğrudan muhatabı olan Almanya’dan ilk tepkiyi Savunma Bakanı Boris Pistorius verdi: “ABD’nin Almanya da dahil olmak üzere Avrupa’dan askerlerini çekebileceği tahmin ediliyordu. Eğer transatlantik ilişkilerimizi sürdürmek istiyorsak, NATO içindeki Avrupa ayağını güçlendirmeliyiz.” ABD’nin kararlarını “müttefikler ve ortaklar arasında uygun olacak şekilde” almasını beklediğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da “Biz buna hazırız. Konuyu tüm NATO organlarında yakından ve güven ruhuyla ele alıyoruz” dedi.

ABD’nin asker çekme hamlesini Almanya’yla sınırlı tutup tutmayacağı konusunda henüz netlik yok. Trump’ın benzer bir kararı, İran’a yönelik politikasına beklediği desteği vermeyen İtalya ve İspanya için de alma ihtimali üzerinde duruluyor. Trump bu yönde bir adımın olası olduğu sinyalini verirken, “Neden yapmayayım ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı ve İspanya berbattı, gerçekten berbattı”dedi. İtalya’da 12600, İspanya’da ise 3800 Amerikan askeri görev yapıyor.

Almanya’daki Ramstein Hava Üssü, ABD’nin Avrupa’da sahip olduğu en büyük askeri üs.