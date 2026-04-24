Pentagon raporuna göre Hürmüz’ü temizlemek altı ay sürecek

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 07:00

ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) göre savaş bugün bitse bile Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasının mümkün olmadığı ortaya çıktı. Pentagon’un Amerikan Kongresi’ne verdiği gizli brifinge göre, İran’ın döşediği mayınların tamamen temizlenmesi altı ayı bulabilir.

Yetkililere göre İran, boğaz ve çevresine en az 20 deniz mayını yerleştirdi; bunların bir kısmı GPS destekli sistemlerle uzaktan bırakılırken bazıları küçük teknelerle döşendi. Analistlere göre mayınların varlığı, sigorta maliyetleri ve güvenlik endişeleri nedeniyle Hürmüz krizinin küresel ekonomik etkisinin yol sonuna kadar sürmesine neden olabilir. ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, Amerikan ordusuna Hürmüz’e mayın döşediğinden şüphelendikleri tüm tekneleri vurma talimatı verdiğini söyledi. Trump ayrıca ABD donanmasının mayın temizleme faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Öte yandan ABD, Hürmüz dışındaki bölgelerde de İran bağlantılı gemilere yönelik ablukayı sürdürüyor. Amerikan donanması, Asya sularında en az üç İran bayraklı petrol tankerini durdurarak Hindistan, Malezya ve Sri Lanka açıklarındaki rotalarından uzaklaştırdı. Dün de M/T Majestic X isimli ve İran petrolü taşıdığı belirtilen bir tankerine Hint Okyanusu’nda el koyulduğu açıklandı.

 

