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Pentagon ‘İran’ı vurmayız’ demiyor

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#ABD#İran
Pentagon ‘İran’ı vurmayız’ demiyor
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:00

İsrail’in İran’a yönelik beklenen karşı saldırısı, ABD ile yakından istişare edilirken Pentagon, ABD-İsrail ortak saldırısı ihtimali için kapıyı kapatmadı. 7 Ekim’den bu yana İsrail’in savunulması için ABD ordusunu kullanacağını ancak saldırılara katılmayacağını katı bir şekilde belirten Pentagon, bu sefer ortak saldırıyı ihtimal dışı bırakmıyor.

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‘SAVAŞ İSTEMİYORUZ’

Hürriyet’in konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, “İran ile savaş istemediğimizi açıkça belirttik” demekle yetinirken, “ama bu ihtimal dışı demek değil” sorusuna ise yanıt vermedi ve hızlıca bir sonraki soruya geçti. Washington’daki kaynaklardan alınan bilgiye göre Biden yönetiminin bu kapıyı açık bırakmasının sebebi İran’ın İsrail’e bir kez daha karşılık vermesi sonrası Amerikan güçlerinin tehlikeye atılabilecek olması. ABD’de Joe Biden yönetimi 25 Eylül’de Lübnan’da üç haftalık ateşkes çağrısı yapmış olmasına rağmen İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmüş sonra da Lübnan işgaline başlamıştı. Salı günü Hürriyet’in “Beyrut’ta işler kötüleşti. İsrail her akşam yerleşim bölgelerini vuruyor. Bunları destekliyor musunuz” sorusuna Singh, “İsrail’in Hizbullah’ı hedef almasını destekliyoruz. İsrail’in karşılık verme hakkı var ancak bunu sivilleri dikkate alarak yapmalı” yanıtını verdi.

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#İsrail#ABD#İran

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