Pentagon ‘İran’ı vurmayız’ demiyor

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‘SAVAŞ İSTEMİYORUZ’

Hürriyet’in konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, “İran ile savaş istemediğimizi açıkça belirttik” demekle yetinirken, “ama bu ihtimal dışı demek değil” sorusuna ise yanıt vermedi ve hızlıca bir sonraki soruya geçti. Washington’daki kaynaklardan alınan bilgiye göre Biden yönetiminin bu kapıyı açık bırakmasının sebebi İran’ın İsrail’e bir kez daha karşılık vermesi sonrası Amerikan güçlerinin tehlikeye atılabilecek olması. ABD’de Joe Biden yönetimi 25 Eylül’de Lübnan’da üç haftalık ateşkes çağrısı yapmış olmasına rağmen İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmüş sonra da Lübnan işgaline başlamıştı. Salı günü Hürriyet’in “Beyrut’ta işler kötüleşti. İsrail her akşam yerleşim bölgelerini vuruyor. Bunları destekliyor musunuz” sorusuna Singh, “İsrail’in Hizbullah’ı hedef almasını destekliyoruz. İsrail’in karşılık verme hakkı var ancak bunu sivilleri dikkate alarak yapmalı” yanıtını verdi.