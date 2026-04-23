Pentagon Hürmüz Boğazı gerçeğini gizli toplantıda paylaştı: 'Operasyon 6 ay sürebilir'

Pentagon’un ABD Kongresi üyeleriyle gerçekleştirdiği gizli toplantıda, Hürmüz Boğazı’nda yer alan deniz mayınlarının temizlenmesine ilişkin dikkat çekici bir zaman çizelgesi paylaşıldı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, söz konusu operasyonun tamamlanmasının yaklaşık 6 ay sürebileceğini Kongre’ye iletti.

Brifingde, bu tür bir temizleme faaliyetinin ABD ile İran arasındaki savaş sona ermeden hayata geçirilmesinin düşük ihtimal olduğu kaydedildi. ABD'li yetkililer, Hürmüz Boğazı'nda krizin devam etmesi nedeniyle küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmanın yıl sonuna kadar devam edebileceğini bildirdi.

PENTAGON’UN GİZLİ BRİFİNGİ

Yetkililerin aktardığına göre, ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir isim, salı günü Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi üyelerine yönelik kapalı bir toplantıda mayın temizleme operasyonunun 6 ay sürebileceği bilgisini paylaştı. Kaynaklar, toplantıda dile getirilen zaman çizelgesinin hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyelerde memnuniyetsizlik yarattığını vurguladı.

ABD'li yetkililer, mayın temizleme sürecinin uzunluğunun enerji fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti. Kaynaklar, petrol ve benzin fiyatlarının olası bir barış anlaşmasından sonra bile yüksek seviyelerde kalabileceğine dikkat çekti.

ABD'DE BENZİN FİYATLARI FIRLADI

ABD’de benzin fiyatları savaş öncesine kıyasla önemli ölçüde yükseldi. Çarşamba günü itibarıyla ABD'de bir galon benzinin ortalama fiyatı 4,02 dolar olarak ölçülürken, bu rakam savaş öncesinde 2,98 dolar seviyesindeydi.

ABD Başkanı Donald Trump, fiyatların seyrine ilişkin farklı açıklamalarda bulunmuştu. Trump, bu ay yaptığı bir değerlendirmede fiyatların “aynı kalabileceğini ya da biraz daha yüksek olabileceğini” söylerken, ara seçimler öncesinde “çok daha düşük” seviyelerin görülebileceğini dile getirmişti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise "3 dolarlık benzin fiyatlarına tekrar ulaşabilmesi için eylül ayının sonlarına kadar beklemeleri gerekebileceğini" kaydetti.

İRAN'IN 20 CİVARINDA MAYIN DÖŞEDİĞİ İDDİASI

Washington Post'un haberine göre, isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuya ilişkin bilgi veren üç yetkili, gizli brifingde İran’ın Hürmüz Boğazı ve çevresine 20 ya da daha fazla mayın yerleştirmiş olabileceğinin milletvekillerine aktarıldığını söyledi. Üst düzey bir savunma yetkilisi, bazı mayınların GPS teknolojisi kullanılarak uzaktan bırakıldığını, diğerlerinin ise küçük teknelerle döşendiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Pentagon, iddialara ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermedi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu bilgilerin gizli bir brifinge dayandığını belirterek iddiaları yalanladı.

HÜRMÜZ AÇILMAZSA ASKERİ OPERASYONLAR ŞİDDETLENEBİLİR

Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin aksaması, çatışmanın en kritik başlıklarından biri olarak öne çıktı. İran güçleri zaman zaman tankerleri hedef alırken, boğazın kapalı olduğunu ilan etti ve bu durum küresel enerji arzını etkiledi.

ABD tarafı, İran’ın nükleer programını sonlandırmasını ve boğazı tamamen açmasını talep etti. Trump, Tahran yönetimi bu şartları kabul etmezse askeri baskının artabileceğini ifade etti. İran ise ABD’nin deniz ablukasını kaldırmaması halinde müzakereleri sürdürmeyeceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD güçlerinin İran'ın mayın gemilerine yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü duyurdu. Hegseth, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Donanma'nın bu gemileri "acımasız bir hassasiyetle" imha ettiğini ve ABD'nin "teröristlerin Hürmüz Boğazı'nı rehin almasına izin vermeyeceğini" söyledi.

PİYASALARDA TEDİRGİNLİK OLASILIĞI

Columbia Üniversitesi’nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan İran uzmanı Richard Nephew, mayın temizleme süresine ilişkin öngörülerin piyasalarda tedirginlik yaratabileceğini ifade etti. Nephew, sigorta şirketleri, gemi sahipleri ve kaptanların riskli bir rotayı kullanma konusunda çekinceli davranacağını belirtti.

"Bu riski göze almak isteyen çok insan olmayacak" diyen Nephew, mayınların varlığının deniz trafiğini tamamen engellemeyeceğini ancak Hürmüz Boğazı'nın kısmen kullanılamaz hale gelmesinin önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.