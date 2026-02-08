×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Pentagon Harvard’la ilişiğini kesiyor

Güncelleme Tarihi:

#Pentagon Harvard#ABD Savunma Bakanlığı#Akademik İşbirliği
Pentagon Harvard’la ilişiğini kesiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 07:00

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkenin en seçkin eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi ile tüm akademik işbirliğini bitirme kararı aldı.

Haberin Devamı

Savunma Bakanı Pete Hegseth, kararın gerekçesini sert ifadelerle savundu.  Açıklamasında, “Uzun süredir en iyi subaylarımızı Harvard’a gönderiyorduk. Ancak çok sayıda subay, savaş gücümüzü artırmayan küreselci ve radikal ideolojilerle geri döndü” dedi.

ÜNİVERSİTELERLE KAVGA

Hegseth, X’te başka bir paylaşımda Savunma Bakanlığı yerine kullandığı ifadeye yer vererek “Harvard woke değil, Savaş Bakanlığı değil” dedi. Woke, ABD’de sosyal adalet ve ırksal eşitliği savunan hareketler için kullanılan bir ifade. Trump yönetimi de Woke kültürünü giderek beyazlar aleyhine bir anlayış olarak yorumlamayı tercih ediyor. ABD yönetimi daha önce Harvard’a sağlanan 2.6 milyar doları aşkın fonun kesilmesini gündeme getirmişti. Trump Yönetimi yetkilileri, Harvard’ı Gazze’ye destek gösterileri sırasında Yahudi öğrencileri yeterince koruyamamakla itham etmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pentagon Harvard#ABD Savunma Bakanlığı#Akademik İşbirliği

BAKMADAN GEÇME!