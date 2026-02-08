Pentagon Harvard’la ilişiğini kesiyor

Haberin Devamı

Savunma Bakanı Pete Hegseth, kararın gerekçesini sert ifadelerle savundu. Açıklamasında, “Uzun süredir en iyi subaylarımızı Harvard’a gönderiyorduk. Ancak çok sayıda subay, savaş gücümüzü artırmayan küreselci ve radikal ideolojilerle geri döndü” dedi.

ÜNİVERSİTELERLE KAVGA

Hegseth, X’te başka bir paylaşımda Savunma Bakanlığı yerine kullandığı ifadeye yer vererek “Harvard woke değil, Savaş Bakanlığı değil” dedi. Woke, ABD’de sosyal adalet ve ırksal eşitliği savunan hareketler için kullanılan bir ifade. Trump yönetimi de Woke kültürünü giderek beyazlar aleyhine bir anlayış olarak yorumlamayı tercih ediyor. ABD yönetimi daha önce Harvard’a sağlanan 2.6 milyar doları aşkın fonun kesilmesini gündeme getirmişti. Trump Yönetimi yetkilileri, Harvard’ı Gazze’ye destek gösterileri sırasında Yahudi öğrencileri yeterince koruyamamakla itham etmişti.