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Pentagon: Gerekirse gücümüzü kullanırız

Güncelleme Tarihi:

#Pentagon#Patrick Ryder#Ortadoğu
Pentagon: Gerekirse gücümüzü kullanırız
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 07:00

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Hürriyet’in yönelttiği sorulara cevap verdi.

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Amerikalı general, Ortadoğu’ya sevk edilen askeri varlıklarını gerekirse İsrail’i savunmak için İran ve İran’ın vekil güçlerine karşı çekinmeden kullanacaklarını söyledi.

ORTADOĞU’DA YIĞINAK

ABD; İsrail için bölgeye uçak ve savaş gemileri, amfibi çıkarma grupları ve hava savunma sistemleri ile birlikte piyade birlikleri göndermişti. “Bu kadar askeri yığınağın sadece İsrail’in savunması için mi olduğu” sorusuna Ryder, “Bence tek tek parçalara değil, burada yapmaya çalıştığımız şeye bakmak önemli. Çok gergin bir Ortadoğu’da daha geniş bir bölgesel çatışmayı caydırmaya ve önlemeye çalışıyoruz” yanıtını verdi. İran’ın tehditler savurduğunu hatırlatan Ryder, “Umarım kendimizi bu yetenekleri kullanmak zorunda kalacağımız bir durumda bulmayız. Ancak İsrail’in savunmasında kullanmamız gerekirse de kullanacağız” diye konuştu.

 

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#Pentagon#Patrick Ryder#Ortadoğu

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