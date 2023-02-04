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Pentagon duyurdu: Kriz bitmeden bir tane daha görüldü

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Çin#Casus Balon
Pentagon duyurdu: Kriz bitmeden bir tane daha görüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 10:37

Dün ABD'de görülen balon Çin ve ABD arasında gerilimi tırmandırırken , ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün Latin Amerika üzerinde Çin’e ait başka bir istihbarat balonu uçtuğunun değerlendirildiğini duyurdu.

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ABD'nin Montana eyaletinde görülen ve ülkeyi alarma geçiren 'Çin casus balonu' bugün dünyada bir numaralı gündem maddesi oldu. 

Biden'ın 'vur' emri verdiği ve F-22 savaş uçaklarının havalandığı balon iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırırken, Çin Dışişleri Bakanlığı, balonun “meteorolojik araştırmalar için kullanılan sivil bir araç” olduğu açıklamasını yaptı. Pekin, balonun ABD hava sahasına “rüzgârla sürüklenerek, yanlışlıkla” girdiğini ve bu ihlalden ötürü “üzüntü” duyduklarını bildirdi. 

Pentagon duyurdu: Kriz bitmeden bir tane daha görüldü

BLİNKEN'İN GEZİSİ İPTAL EDİLDİ

Ancak Çin'den gelen açıklama tansiyonun düşmesi için yeterli olmadı.Son olay, Pekin ile Washington arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da yıprattı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in bu hafta sonu Pekin’e yapması beklenen ilk ziyareti yaşanan gelişme üzerine iptal edildi. 

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Blinken’ın telefon görüşmesinde Çinli üst düzey yetkili Wang Yi ‘ye yaşananların “sorumsuzca olduğunu, ABD’nin egemenliği ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu, ayrıca ziyaretin amacına zarar verdiğini” söylediği belirtildi. 

Pentagon duyurdu: Kriz bitmeden bir tane daha görüldü

BİR BALON DAHA ORTAYA ÇIKTI

Tüm bu gerilimin ortasında Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder Çin’e ait başka bir istihbarat balonu daha bulunduğunu ve söz konusu balonun Latin Amerika'dan geçmekte olduğunu ifade etti. 

Ryder, “Latin Amerika'dan geçmekte olan balona dair raporları alıyoruz. Bunun başka bir Çin gözetleme balonu olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. 

Ryder, balonun Latin Amerika üzerinde tam olarak nerede olduğuna dair detay vermedi.
Pentagon duyurdu: Kriz bitmeden bir tane daha görüldü

NEDEN VURULMUYOR?

Çin- ABD ilişkileri, ticari rekabetin yanı sıra Pekin’in Tayvan ve Güney Çin Denizi’nde artan askeri faaliyetleri yüzünden gergin. Peş peşe ortaya çıkan 'casus balonlar' gerilimi zirveye çıkarırken, ABD medyası bugün 'balonlar neden vurulmuyor?' sorusunun cevabını aradı.

DÜŞÜNÜLDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİL

Insider'a konuşan eski bir donanma pilotu balonun vurulmasının düşünüldüğü kadar kolay olmadığını belirtti.

Brynn Tannehill isimli pilot, yüksek irtifalı balonu savaş uçaklarıyla çatışmaya sokmanın 'çok zor' olduğunu, balonu yerde vurmanın ise ölüm ve yaralanma riski taşdığını söyledi.

ABD semalarında görülen balonların 100.000 feetin üzerine çıkabildiğine dikkat çeken Tannehill'e göre ABD havasavar silah sistemlerinin çoğu, bu kadar yüksekteki hedefleri ortadan kaldırmak için tasarlanmadı.
Pentagon duyurdu: Kriz bitmeden bir tane daha görüldü

Pentagon da dün yaptığı açıklamada balonu düşürmeyi düşündüklerini, ancak balonun uçuşu ya da düşmesi sırasında güvenlik risklerine yol açabileceği endişesi ile vazgeçtiklerini vurgulamıştı.

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Çin'İ ALT ETMEYE HAZIRIZ

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, casus Çin balonuna ilişkin yaptığı açıklamada bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti ve Biden yönetiminin Çin'i alt etmeye her zamankinden fazla hazır olduğunu söyledi.

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