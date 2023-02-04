Pentagon duyurdu: Kriz bitmeden bir tane daha görüldü

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ABD'nin Montana eyaletinde görülen ve ülkeyi alarma geçiren 'Çin casus balonu' bugün dünyada bir numaralı gündem maddesi oldu.



Biden'ın 'vur' emri verdiği ve F-22 savaş uçaklarının havalandığı balon iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırırken, Çin Dışişleri Bakanlığı, balonun “meteorolojik araştırmalar için kullanılan sivil bir araç” olduğu açıklamasını yaptı. Pekin, balonun ABD hava sahasına “rüzgârla sürüklenerek, yanlışlıkla” girdiğini ve bu ihlalden ötürü “üzüntü” duyduklarını bildirdi.



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Ancak Çin'den gelen açıklama tansiyonun düşmesi için yeterli olmadı.Son olay, Pekin ile Washington arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da yıprattı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in bu hafta sonu Pekin’e yapması beklenen ilk ziyareti yaşanan gelişme üzerine iptal edildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Blinken’ın telefon görüşmesinde Çinli üst düzey yetkili Wang Yi ‘ye yaşananların “sorumsuzca olduğunu, ABD’nin egemenliği ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu, ayrıca ziyaretin amacına zarar verdiğini” söylediği belirtildi.



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Tüm bu gerilimin ortasında Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder Çin’e ait başka bir istihbarat balonu daha bulunduğunu ve söz konusu balonun Latin Amerika'dan geçmekte olduğunu ifade etti.Ryder, “Latin Amerika'dan geçmekte olan balona dair raporları alıyoruz. Bunun başka bir Çin gözetleme balonu olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.Ryder, balonun Latin Amerika üzerinde tam olarak nerede olduğuna dair detay vermedi.Çin- ABD ilişkileri, ticari rekabetin yanı sıra Pekin’in Tayvan ve Güney Çin Denizi’nde artan askeri faaliyetleri yüzünden gergin. Peş peşe ortaya çıkangerilimi zirveye çıkarırken, ABD medyası bugünsorusunun cevabını aradı.Insider'a konuşan eski bir donanma pilotu balonun vurulmasının düşünüldüğü kadar kolay olmadığını belirtti.Brynn Tannehill isimli pilot, yüksek irtifalı balonu savaş uçaklarıyla çatışmaya sokmanınolduğunu, balonu yerde vurmanın ise ölüm ve yaralanma riski taşdığını söyledi.ABD semalarında görülen balonların 100.000 feetin üzerine çıkabildiğine dikkat çeken Tannehill'e göre ABD havasavar silah sistemlerinin çoğu, bu kadar yüksekteki hedefleri ortadan kaldırmak için tasarlanmadı.Pentagon da dün yaptığı açıklamada balonu düşürmeyi düşündüklerini, ancak balonun uçuşu ya da düşmesi sırasında güvenlik risklerine yol açabileceği endişesi ile vazgeçtiklerini vurgulamıştı.

Çin'İ ALT ETMEYE HAZIRIZ



Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, casus Çin balonuna ilişkin yaptığı açıklamada bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti ve Biden yönetiminin Çin'i alt etmeye her zamankinden fazla hazır olduğunu söyledi.