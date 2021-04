Pentagon duyurdu: 'Kovid çipi' ilk kez görüntülendi

Koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün salgına karşı yeni çalışmalar yayınlanıyor.

Virüse karşı çözüm bulabilmek adına adım atan kurumlar arasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yer alıyor.

ABD ordusunun araştırma geliştirme (Ar-ge) merkezi olarak kabul edilen DARPA’nın (Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi) salgına karşı geliştirdiği yeni cihaz görücüye çıktı.

ABD'li CBS kanalında yayınlanan 60 Minutes programı DARPA'nın geliştirdiği ve 'Kovid çipi' olarak anılan mikroçipi görüntüledi.

Among some of the current projects that the Defense Advanced Research Projects Agency is developing: a health-monitoring subdermal implant. It’s not a government tracking microchip, but rather a tissue-like gel engineered to continuously test your blood. https://t.co/1UDs9dBNcE pic.twitter.com/Zfph8xQUKC