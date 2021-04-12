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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 12.04.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Pentagon duyurdu: 'Kovid çipi' ilk kez görüntülendi

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Pentagon duyurdu: 'Kovid çipi' ilk kez görüntülendi

Pentagon çatısı altında bilimsel araştırmalar yapan DARPA'da görev alan bilim insanları Kovid-19'u önceden saptayan bir mikroçip geliştirdi. Derinin altına yerleştirilen çip tabiri caizse bir erken uyarı sistemi gibi çalışıyor.

Koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün salgına karşı yeni çalışmalar yayınlanıyor.

Virüse karşı çözüm bulabilmek adına adım atan kurumlar arasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da yer alıyor.

ABD ordusunun araştırma geliştirme (Ar-ge) merkezi olarak kabul edilen DARPA’nın (Savunma Ar-ge Projeleri Dairesi) salgına karşı geliştirdiği yeni cihaz görücüye çıktı.

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ABD'li CBS kanalında yayınlanan 60 Minutes programı DARPA'nın geliştirdiği ve 'Kovid çipi' olarak anılan mikroçipi görüntüledi.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Söz konusu mikroçip derinin altına yerleştiriliyor ve vücuda koronavirs girdiği zaman semptomlar ortaya çıkmadan virüse saptıyor.

Başka bir deyişle insanların bedenlerinde taşıyacağı bu mikroçip erken uyarı sistemi gibi çalışıyor.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, DARPA bu projeye USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin neredeyse tüm personelinde KOvid-19 saptanmasndan sonra başladı.

KOVİD-19'U TEMİZLEYEN FİLTRE GELİŞTİRDİLER

Aynı haberlere göre, DARPA ayrıca, kişi diyalize bağlandığında Kovid-19 virüsünü kandan çıkarabilen bir filtre de geliştirdi.

DARPA'DA görev alan bilim insanlarının bu çalışma kapsamında İspanyol Gribi'ne karşı antikor üretmeyi de başardığı açıklandı.

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