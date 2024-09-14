Pentagon cevaplayamadı: Güney Kıbrıs ABD üssü mü

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Hürriyet, anlaşmayla ne amaçlandığını ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) sordu.

‘SİZE DÖNERİZ’ DEMEKLE YETİNDİ

KKTC ve Türkiye dışişleri bakanlıkları, söz konusu anlaşmayı şiddetle kınadıklarını açıklamıştı. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Hürriyet’in “ABD, adada tarihi olarak nötr ve tarafsız bir pozisyon aldı. Bu tarafsızlığa şimdi son verdiğini söyleyebilir misiniz? Güney Kıbrıs ABD üssü mü oldu”sorusuna, “Soruyu anlıyorum ama bu konudaki diplomatik görüşmeleri konuşmak üzere sizi Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirmem gerekecek” yanıtını verdi. Anlaşmanın bizzat Pentagon adına Bakan Yardımcısı Celeste Wallander’ın imzalandığının hatırlatılması üzerine ise Pentagon sözcüsü, “Bakın size ne diyeceğim. Sorunuzu aldım. Size geri dönüş yapacağız” demekle yetindi. Bu hafta atılan imzalardan sonra iki ülkenin savunma bakanlıkları “Güçlendirilmiş savunma işbirliği, her iki ülkenin de Doğu Akdeniz’de politika hedeflerini daha iyi desteklemek için fırsat sunmaktadır” açıklamasında bulunmuştu.

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RUM LİDER: KARARLARIMIZI TÜRKİYE BELİRLEMİYOR

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, ABD ile yapılan savunma işbirliği anlaşmasına Türkiye’nin tepki göstermesiyle ilgili “Kararlarımızı belirleyen Türkiye değil; kararlarımız da Türkiye’ye tepki değil” diye konuştu. Hristodulidis, “Önemli olan, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin özellikle jeostratejik öneme sahip bir alandaki rolünü tanımasıdır. Olumlu bir yaklaşım temelinde çalışıyoruz ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin rolünün tanınmasından mutluluk duyuyorum” dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk tarafının güvenliğine karşı olarak gördüğü anlaşmayı kınamıştı.