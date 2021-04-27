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HaberlerDünya Haberleri Pentagon: Biden'ın 1915 olayları açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyoruz
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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 07:14 | Son Güncelleme:

Pentagon: Biden'ın 1915 olayları açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyoruz

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Pentagon: Biden'ın 1915 olayları açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Başkan Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

Kirby, Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz." yanıtını verdi.

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için soykırım dedi
Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için 'soykırım' dedi

Kirby, Biden'ın açıklamasının sonucu olarak Suriye'deki faaliyetlerinde de herhangi bir değişim olmayacağını ve bu ülkedeki az sayıda askerin amacının DEAŞ ile mücadele olduğunu söyledi.

AFGANİSTAN PLANININ REVİZYONU SAVUNMA BAKANI'NA SUNULACAK

ABD'nin çekilme planları yaparken Afgan ordusunun uçaklarının bakımı gibi teknik ihtiyaçlarını da değerlendirdiğini belirten Kirby, ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin revize edilmiş çekilme planını bir hafta içinde Savunma Bakanı Lloyd Austin'e sunacağını bildirdi.

Diğer taraftan Kirby, Afgan ordusunun bakım gibi teknik ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına yönelik henüz verilmiş bir karar olmadığını kaydetti.

Kirby, Eisenhower uçak gemisinin yanı sıra 2 B-52 uçağının bölgeye gön

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