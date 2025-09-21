Pentagon Afgan üssüne geri dönmek istiyor

×
#Afganistan#Pentagon#Trump
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 07:00

AMERİKAN Wall Street Journal gazetesine göre Trump yönetimi 2020 yılında terk ettiği Afganistan’ın Bagram Hava Üssü’nde terörle mücadele operasyonları çerçevesinde küçük bir askeri varlık göstermek için Taliban ile müzakere yürütüyor.

 Gazeteye konuşan kaynaklar Bagram’a geri dönüşün Trump’ın Taliban ile ilişkileri normalleştirme çabalarının bir ayağını teşkil ettiğini belirtti. Rehine takaslarında arabulucu olan Adam Boehler’in liderliğinde yapılan müzakerelerin potansiyen esir takası, ekonomik anlaşma ve güvenlik unsurlarını da kapsadığı kaydedildi. Amerikalı yetkililere göre ABD ordusu Bagram’ı olası terörle mücadele operasyonlarına yönelik bir ‘başlangıç noktası’ olarak kullanmak istiyor. Kabil’in kuzeyine askeri uçak ve dronların konuşlandırılması da öngörülüyor.

KABİL’DEN RET YANITI

Afganistan Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinden Zakir Celali, sosyal medyadan paylamışında iki ülkenin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde temas halinde olması gerektiğini söylerken Afganistan’da Amerikan askeri varlığına karşı çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Joe Biden yönetiminin boşu boşuna üsten ayrıldığını ve bunun bir beceriksizlik olduğunu savunmuştu.

#Afganistan#Pentagon#Trump

