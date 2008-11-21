Pentagon’a virüs girdi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bilgisayar sistemine virüs girdi.

Pentagon sözcüsü Bryan Whitman, dünya genelindeki bilgisayarları tehdit eden bir virüse Pentagon’un bilgisayar ağında da rastlandığını ve virüsün temizlenmesi için gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Virüs hakkında bilgi vermeyen sözcü, çok gizli dosyaların saklandığı bölümlere virüs bulaşıp bulaşmadığı konusunda da ayrıntı vermedi. Basına göre Pentagon, geçen pazartesi günü Bakanlık bilgisayarlarında USB taşınabilir belleklerin kullanılmasını yasaklamıştı.