Peng ne ilk ne de son... Çin'in ünlü kayıpları nereye götürülüyor? İnanılmaz iddialar...

Çocukluğu Çin'in en büyük ve en kalabalık şehirlerinden Tianjin'de geçen Peng Shuai'a henüz yolun başındayken doktorlar kötü haberi verdi: Kalbindeki bir problem nedeniyle profesyonel olarak tenis oynaması mümkün değildi. Ancak Peng yılmadı. 13 yaşında geçirdiği kalp ameliyatından sadece 2 yıl sonra, Çin'in ulusal ligine adım attı. Sert oyunuyla ve servisleri karşılarken raketini iki eliyle kavramasıyla bilinen bir oyuncu olan Peng, 27 yaşına geldiğinde Wimbledon ve Fransa Açık'ta çiftler şampiyonluğunu elde etmişti bile.

Ancak Peng'un son günlerde manşetlerden inmemesinin sebebi ne azmi ne de tenisteki başarısı. Şu an 35 yaşında olan tenisçi 2 Kasım günü yaptığı bir paylaşımla dünyayı şoke etti. Çin Komünist Partisi Politbüro Daimi Komitesi'nin eski üyelerinden ve eski başbakanlardan Zhang Gaoli'nin kendisine 3 yıl önce bir cinsel saldırı düzenlediğini anlatan Peng, 2 haftayı aşkın bir süre boyunca ortadan kayboldu.

Nihayet geçtiğimiz hafta sonu, Peng'un önce evinde kedisi ve oyuncaklarıyla çekilmiş neşeli fotoğrafları, sonra da gençlere yönelik bir tenis etkinliğinde çekilmiş videosu ortaya çıktı. Son olarak Pazar gecesi Peng'un Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile 30 dakikalık bir görüntülü görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.

GÖRÜNTÜLER KAYGILARI DİNDİRMEDİ

IOC'nin açıklamasında, "Peng güvende ve sağlıklı olduğunu, Pekin'deki evinde bulunduğunu ve mahremiyetine saygı gösterilmesini istediğini belirtti. Bu nedenle şu an ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirmek istiyor. Ne var ki, çok sevdiği tenis sporuyla ilgilenmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Ancak bu açıklamanın ve görüşme sırasında çekilen fotoğrafların konunun kapanmasına yettiğini söylemek mümkün değil.

Peng'un durumunu en yakından takip eden kurum olan Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) açıklamasında da bu duruma dikkat çekildi. WTA adına yapılan yazılı açıklamada, "Peng Shuai'ı yeni videolarda görmek güzeldi ama bu görüntüler WTA'in sporcunun iyiliği ya da sansür ve baskı altında olmadan iletişim kurabilme becerisine dair kaygılarını hafifletmemiş veya yanıtlamamıştır" satırlarına yer verildi.

IOC'nin açıklamasını da yorumlayan WTA sözcüsü, "Bu video bizim cinsel saldırı iddialarına dair kapsamlı, açık, şeffaf ve sansürsüz bir soruşturma gerçekleştirilmesi talebimizi değiştirmiyor. Bizim kaygımızın temelinde bu mesele yatıyor" dedi.

IOC GÜVEN TELKİN ETMİYOR

Başta WTA olmak üzere uluslararası kamuoyunda IOC Başkanı'nın görüşmesinin yeterli görülmemesinin iki temel nedeni var. Birincisi IOC'nin 4 Şubat'ta Pekin'de başlayacak 2022 Kış Olimpiyatları öncesi Çinli yetkililerle arasını iyi tutmak istemesi. IOC sürecin en başından itibaren konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı ve "sessiz diplomasi" yürütülmesinin daha doğru olduğunu bildirdi.

Resmi açıklamasında, "Son haberleri gördük ve Peng'un güvende olduğuna dair verilen güvenceler bizi yüreklendiriyor" diyen IOC'nin "Peng Shuai nerede?" kampanyasına katılmaktaki gönülsüzlüğü uluslararası spor kamuoyunda tepkilere neden oldu. Hatta New York Times'da yayımlanan bir yazıda IOC'nin 1936 Yaz Olimpiyatları öncesinde Adolf Hitler karşısındaki tavrı hatırlatılarak, bu tavrın İsviçre merkezli kuruluş için şaşırtıcı olmadığı vurgusu yapıldı.

Ancak gönüllerin rahatlamamasında, IOC'nin sicilinden daha önemli olan faktör Çin'in sicili gibi görünüyor. Ülkede son dönemde iyice sıklaşan kaybolmalar, Peng'un yaptığı açıklamalara ve "Ben iyiyim, beni merak etmeyin" ifadelerine şüpheyle yaklaşılmasına neden oluyor.

1990'LARDAN BU YANA ÇOK YAYGIN BİR DURUM

İngiltere'de yayımlanan Telegraph gazetesine konuşan uzmanlara göre, Peng, Pekin hükümetinin bir süredir uygulamakta olduğu "zoraki kaybolmalar" programı kapsamına alındı. Kısaca RSDL olarak bilinen program kapsamında, kişiler Çin hükümetine ait belli adreslerde 6 aya varan süreler boyunca resmi bir gözaltı kararı olmadan tutulup sorgulanıyor. Buralardaki koşulların cezaevleri gibi olmadığı ancak bazı kişilerin muhafızlarca dövüldüğü ya da uykusuz bırakıldığı iddia ediliyor. Bu sürenin sonunda yeniden topluma karışanların karakterlerinde ciddi değişimler yaşandığı, direnişin yerini uysallığın aldığı öne sürülüyor.

İnsan hakları hukukçusu Dr. Teng Biao'nun "The People's Republic of the Disappeared" (Kaybolanlar Halk Cumhuriyeti) isimli kitabında anlattığına göre, 1990'larda başlayan bu uygulama, 2011'de Yasemin Devrimi'nden sonra hız kazandı.

İnsan hakları savunucusu Peter Dahlin ise, gazeteye yaptığı açıklamada, "Her şey Peng'un RSDL sisteminde tutulduğuna işaret ediyor. Sizi tek başınıza bir hücreye koyarak üzerinizde baskı kuruyorlar ki bu fazlasıyla yıkıcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Dahlin kendisinin de 2016 yılında benzer şeyler yaşadığını söyledi.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu