Pençşir düştü direnis bitmedi

Taliban, haftalardır direnişin devam ettiği Pençşir’i ele geçirdiklerini iddia etti. Ülkeyi hızla kontrolü altına alan örgüt, ABD’nin Kabil havalimanından son askerini de çekmesinin ardından güçlerinin büyük kısmını Pençşir Vadisi’ne yönlendirmişti. Dün Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Direniş Hareketi’nin yenilgiye uğratıldığını ve Pençşir vilayetinin kendi kontrolleri altına geçtiğini söyledi. Ayrıca “İslam Emirliği isyanlar konusunda çok hassas. İsyan başlatmaya çalışan herkes çok sert bir darbe alacak” diyerek “geçen 20 yılda eğitilen Afgan güçlerinden Taliban üyelerinin yanına katılmalarını” istedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Taliban militanları Pençşir’deki idari binaların önünde görüldü. Militanların denetimine geçen simge yapılar arasında Bazarek kentinde direniş lideri Ahmed Mesud’un karargâhı ile Mesud’un “Pençşir aslanı” lakaplı babası Şah Mesud’un türbesi de bulunuyor.

AYAKLANMAYA ÇAĞIRDI

Öte yandan pazar gecesi önce ateşkes çağrısı yapan direniş tarafı, dün sabah ise vadi boyunca hâlâ stratejik bölgeleri ellerinde tutmayı sürdürdükleri ve mücadeleye devam edeceklerini ilan etti. Direniş Hareketi lideri Ahmet Mesud da bir ses kaydı yayımlayarak halkı ülke çapında Taliban’a karşı ayaklanmaya çağırdı. Mesud, “İçeride veya dışarıda, her nerede olursanız olun sizi ülkemizin onuru, özgürlüğü ve refahı için ulusal bir ayaklanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

AHMET MESUD BÖLGEDE

Bu arada pazar günkü saldırıda direniş komutanlarından olan yeğeni General Abdul Vadud Zarra dahil 4-5 aile üyesini kaybettiği belirtilen Ahmet Mesud’un “Taliban’ın kendisine ulaşamayacağı güvenli bir yerde” bulunduğu belirtildi. Tacikistan’a kaçtığı iddia edilen direnişin ikinci lideri, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih’in de halen Pençşir’de bulunduğu aktarıldı. Salih’e yakın bir kaynak Hint basınına, “O halkını terk etmedi. Taliban işgaline karşı direnişe öncülük etmeyi sürdürüyor. Şu anda Pençşir’de gizli bir bölgede” dedi.

İRAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Taliban’ın Afganistan zaferi karşısında şu ana kadar büyük ölçüde sessiz kalan İran, Pençşir vadisine yönelik Taliban saldırısını “şiddetle” kınadı. İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, “Pençşir’den gelen haberler gerçekten endişe verici” dedi. Bu, Tahran’ın Taliban konusundaki en net açıklaması oldu.

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