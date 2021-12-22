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Pencerelere çarpan ve kedilere yem olan papağanların sarhoş olduğu ortaya çıktı!

#Papağan#Sarhoş#Avustralya
Pencerelere çarpan ve kedilere yem olan papağanların sarhoş olduğu ortaya çıktı

Avustralya’da yaşanan ilginç olay dünya basınının manşetlerine taşındı. Yedikleri çürük mangolar yüzünden sarhoş olan papağanların başına gelmeyen kalmadı, hatta bazıları bu yüzden öldüler…

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Avustralya'da yaşayan bazı papağanlar fermente olan meyveleri yedikleri için kaza geçirmeye başladı. Hatta sarhoşluk kaynaklı bu kazalar yüzünden bir kısmı da feci şekillerde öldü!

Avustralya’nın Kimberley bölgesinde mango sezonunun bitimi aynı zamanda bu meyvelerin dallarından düşerek güneş altında çürümesi ve fermente olmasıyla birlikte etanol yani alkol üretmeye başlamasıyla anılıyor. Meyvenin çürürken mayalanmasıyla birlikte içindeki şeker de alkole dönüşüyor. Şeker yönünden zengin olan mango meyvesinin çürümüş hali de içerdiği şeker oranından dolayı yüksek miktarda alkol içeriyor.

Peki sonra ne oluyor derseniz; bölgede yaşayan kırmızı kanatlı papağanlar bu çürümüş meyveleri yiyerek sarhoş oluyor!

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Pencerelere çarpan ve kedilere yem olan papağanların sarhoş olduğu ortaya çıktı

Veteriner hekim Paul Murphy, basına yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta kliniğe getirilen altı papağanın alkol komasına girerek yani etanol zehirlenmesi nedeniyle öldüğünü açıkladı. Murphy aynı sebepten ölen ancak fark edilmeyen daha birçok papağan olduğunun altını çizdi.

“Genellikle uyuşmuş vaziyette ve beslenemedikleri için halsizleşmiş olarak veterinere getiriliyorlar. Birkaç gün sürebilen bu süreç fark edilemediği için ölen daha birçok hayvan olduğunu sanıyoruz.” diyen Murphy birçok vakada da papağanları öldüren şeyin alkol zehirlenmesi değil, alkol etkisi altında uçmaya çalışırken yaşadıkları kazalar ya da yine alkol yüzünden uçamayıp dona kalmaları olduğunu söylüyor.

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Birçok vakanın uçarken camlara ya da betona çarparak öldüğü ya da yaralandığı belirtilirken bazı papağanların da uçamadan yerde dururken kedilere veya başka hayvanlara av olduğu açıklandı.

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Bu olay papağanlarla ilgili ilk vaka değil. 2019 yılında dünya ‘afyon bağımlısı’ papağanları konuşmuştu. Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki çiftçiler, bağımlı papağanların tarlalarındaki afyonları yiyerek, kendilerine ciddi anlamda zarar ettirdiklerini söylemişti. Papağanları uzak tutmanın yollarını arayan çiftçiler afyon tarlalarına hoparlör koyarak yüksek desibelli sesler açtıklarını ancak bunun da tam anlamıyla işe yaramadığını ifade etmişti.

Pencerelere çarpan ve kedilere yem olan papağanların sarhoş olduğu ortaya çıktı

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2015 yılında da yine Hindistan’da afyon tohumlarını yiyerek uyuşturucu etkisine giren papağanların ağaç gövdelerine ve dallarına çarparak öldüğü ya da tarlalarda fazla doz afyon yüzünden ölü bulunduğu açıklanmıştı.

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