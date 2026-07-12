Pencere koptu, yolcu dışarı savruldu… Havada dehşet

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YUNANİSTAN’ın Selanik kentinden Almanya’nın Memmingen kentine gitmek üzere havalanan Ryanair’e ait Boeing 737 tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra korku dolu anlara sahne oldu. Havalandıktan yaklaşık 10 dakika sonra yolcu pencerelerinden biri yerinden çıkınca, kabin basıncı aniden düştü. Flightradar verilerine göre uçak yaklaşık 9 bin feet alçalarak acil dönüş yaptı ve Selanik Havalimanı’na güvenli şekilde indi.

EŞİ BACAKLARINDAN ÇEKTİ

Yolcuların anlattığına göre 61 yaşındaki Sırp yolcunun başı ve omuzları pencerenin dışına savruldu. Emniyet kemeri yolcunun tamamen dışarı fırlamasını önlerken, eşi yaklaşık beş dakika boyunca bacaklarından tutarak içeride kalmasını sağladı. Diğer yolcuların da yardımıyla kabine çekilen adam sürtünmeye bağlı yaralanmalar ve şok nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Kabinde oksijen maskeleri açılırken yolcular patlama sesi duyduklarını, nefes almakta zorlandıklarını ve uçağın düşeceğini sandıklarını anlattı. Bazı yolcular pencerenin motordan kopan parçalar nedeniyle hasar gördüğünü öne sürerken, Ryanair bu iddiayı doğrulamadı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Yunan makamları soruşturma başlatırken, Boeing ve ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) soruşturmaya destek vereceklerini açıkladı. Aynı uçağın bir gün önce de başka bir seferde kalkıştan kısa süre sonra Selanik’e geri döndüğünün belirlenmesi, incelemelerin kapsamını genişletti.

OKSİJEN MASKELERİ AÇILDI

Kabin penceresinin kopmasıyla birlikte uçakta oksijen maskeleri açıldı ve yolcular arasında panik yaşandı.