'Pencere kenarı' ücreti alındı: Dava açıldı

ABD'li hava yolu şirketleri United Airlines ve Delta Air Lines, yolculara sattıkları penceresiz koltuklar için pencere kenarı koltuk ücreti aldıkları gerekçesiyle dava edildi.

The Hill gazetesinin haberine göre, United Airlines ve Delta Air Lines'a açılan iki ayrı davada, hava yolu şirketlerinin penceresiz olduğunu belirtmedikleri "duvar kenarı" koltuklarını "pencere kenarı" koltuk ücretine satarak yolculardan ek ödeme aldığı savunuldu.

Dava dilekçelerinde, uçaklarda klima kanalları gibi çeşitli ekipmanlar nedeniyle penceresiz koltuk sıraları bulunabildiği, ancak söz konusu şirketlerin bu koltukların duvar kenarı olduğunu ödeme aşamasında yolculara bildirmediği kaydedildi.

Uçaktaki pencerelerin çocukları oyalayabildiği ve uçuş korkusu ya da klostrofobi (kapalı yer korkusu) gibi problemler yaşayan yolcuları rahatlatabildiği belirtilen dilekçelerde, "Bazıları ise sadece günlerini aydınlatacak bir güneş ışığı görmek ister." denildi.

Her iki şirketten en az bir milyondan fazla müşterisinden alınan ek ücretlerin iadesi istenen davalarda, etkilenen yolcular için tazminat da talep edildi.