Pence ve Pompeo karantinaya alınacak mı

Pence, Pompeo, McConnell ve Bloomberg 1-3 Mart tarihlerinde başkent Washington’da yapılan Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPEC) toplantısına katıldı. Bu toplantıya New York’tan gelen en az iki kişide koronavirüs teşhisi tespit edildi. Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi’nden (AIPAC) yapılan açıklamada, yetkililerle temas halinde olunduğu, diğer katılımcılar için acil bir riskin söz konusu olmadığı ifade edildi.

TRUMP: HER ŞEYE HAZIRLIKLIYIZ

Öte yandan ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezini (CDC) ziyaret ederek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili brifing alan Başkan Donald Trump, “Bu tür bir şeyin ne zaman patlak vereceğini bilemezsiniz. Ama virüsle ilgili her şeye hazırlıklıyız” dedi. Virüsü hafif atlatan kişilerin istatistiklere dahil edilmediğini bu nedenle de virüsten kaynaklı ölüm oranlarının yüksek çıktığını savunan Trump, “Bu insanları görmüyoruz. Eğer bu insanlar hesaba katılırsa, istatistikler daha iyi olur. Çünkü birçok kişi iyileşiyor” diye konuştu.