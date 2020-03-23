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Haber Giriş: 23.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Pence ve eşinde koronavirüs yok

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Pence ve eşinde koronavirüs yok
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, ofisinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından yaptırdığı virüs testi, “negatif” çıktı.

Pence ve eşi Karen Pence’in test sonuçlarını, Pence’in Basın Danışmanı Katie Miller Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Miller, Twitter mesajında, “Hem Başkan Yardımcısı Mike Pence’in hem de eşi Karen Pence’in COVID-19 test sonuçlarının negatif geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Pence, “Söz konusu kişi pazartesi gününden itibaren işe gelmedi. Şu anda durumu gayet iyi” diyerek kendisi ve eşinin test yaptıracaklarını söylemişti. ABD’deki vaka sayısı 29.235, can kayıpları ise 371’e ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump da, geçen hafta sonu test yaptırmış ve onun da sonuçları negatif gelmişti.

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