Pence ve eşinde koronavirüs yok

Pence ve eşi Karen Pence’in test sonuçlarını, Pence’in Basın Danışmanı Katie Miller Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Miller, Twitter mesajında, “Hem Başkan Yardımcısı Mike Pence’in hem de eşi Karen Pence’in COVID-19 test sonuçlarının negatif geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Pence, “Söz konusu kişi pazartesi gününden itibaren işe gelmedi. Şu anda durumu gayet iyi” diyerek kendisi ve eşinin test yaptıracaklarını söylemişti. ABD’deki vaka sayısı 29.235, can kayıpları ise 371’e ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump da, geçen hafta sonu test yaptırmış ve onun da sonuçları negatif gelmişti.