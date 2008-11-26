Pembe kramponlara güldü ama...

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Almanya'nın imparator lakablı efsanevi futbolcusu Franz Beckenbauer, Bayern Münih'te top koşturan Fransız futbolcu Frank Ribery'nin maçta giydiği pembe kramponlarla dalga geçti.

Alman Bild gazetesi ise Beckenbauer'in 25 yıl önce giydiği bir elbiseyi manşetine koyarak sordu. "Bir imparatora böyle bir ceket yakışıyor mu?" diye sordu.

Ribery'nin pembe kramponları üzerine yorum yapan Beckenbauer, "Eskiden bir futbolcu Ribery'nin yaptığı gibi pembe kramponlar giyseydi, hiç iyi karşılanmazdı ve sataşmalar olurdu" dedi.