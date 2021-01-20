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Dünya
Haber Giriş: 20.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Pelosi’nin laptop’ını Ruslara satmaya çalıştı’

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‘Pelosi’nin laptop’ını Ruslara satmaya çalıştı’
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ABD’de Kongre’nin 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump yanlıları tarafından basılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin dizüstü bilgisayarını çaldığı öne sürülen Riley June Williams (22) isimli kadın gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı, Williams hakkında “düzen bozucu eylemlerde bulunma” suçlamasıyla dava açıldığını duyururken, Federal Soruşturma Dairesi (FBI), dizüstü bilgisayarın Rus istihbaratına satılmaya çalışılıp çalışılmadığı konusunun araştırıldığını belirtti.

ERKEK ARKADAŞI İHBAR ETTİ

Williams’ın yargılandığı mahkemeye iletilen yazılı ifadede, Williams’ın Pelosi’nin bilgisayarını Ruslara satmaya çalıştığı yönündeki ihbarın, genç kadının eski erkek arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişiden geldiği belirtildi. İhbarda bulunan kişiye göre cihazın Rusya’ya iletilmesi planı, bilinmeyen sebeplerden dolayı hayata geçirilemedi. Nancy Pelosi’nin odasına girip ayağını masasının üzerine uzatarak fotoğraf çektiren Richard Barnett isimli eylemci de gözaltına alınmıştı.

‘Pelosi’nin laptop’ını Ruslara satmaya çalıştı’

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